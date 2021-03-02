Відновлюються рейси з Києва до Алмати: названо дату

Виконувати польоти між Україною та Казахстаном буде лоукостер SkyUp

Повітряне сполучення між Києвом та Алмати відновиться з 19 березня. Як повідомляє «Цензор», літак компанії SkyUp буде раз на тиждень вилітати з Києва о 19:20 і прилітати в Алмати на наступний день о 05:15 ранку.

Рейси з Алмати заплановані на 6:15 з прибуттям до Києва о 09:00. Авіаквитки продаються за ціною від 5 тис. грн в одну сторону, від 9 тис. грн в обидві з урахуванням перевезення тільки 9 кг ручної поклажі.

Вартість за тарифом з багажем починається від 5 840 грн в одну сторону, від 11 580 грн – туди й назад.

Для відкриття нового рейсу у SkyUp є необхідний дозвіл. Права на маршрут Київ-Алмати Державіаслужба України видала лоукосту на засіданні 27 грудня 2019 року. Зараз польоти на лінії виконує тільки Air Astana. До кінця 2019 року маршрут обслуговувала також МАУ, проте авіакомпанія відмовилася від польотів в Казахстан через нерентабельність.

У той час як казахстанський авіаперевізник літає безпосередньо по короткому маршруту через територію Росії, для українських авіакомпаній російське небо для транзиту закрите з 2014 року. Через це при польотах в Казахстан час у дорозі збільшувалася до 2 годин, а це призводило до додаткових витрат і меншої привабливості рейсів.

Як повідомлялося раніше, на рейсах компанії SkyUp останнім часом сталося кілька інцидентів. Зоеркма, рейс PQ 6972 Занзібар-Київ авіакомпанії SkyUp не вилетів із Занзібару 13 лютого через технічні причини. Згодом цей же літак на 15 годин затримався у єгипетському аеропорту, де мав провести дозаправку через «технічні причини».