У Київському метрополітені курсує незвичайний потяг

Фотографії котів і собак є справжніми та означають, що саме ці тварини знаходяться в притулку і чекають свого господаря

Благодійний фонд запустив проєкт «Шукай свого в притулках»

На зеленій гілці столичного метро запустили незвичайний поїзд із зображенням котів і собак. Фото чотирилапих зображені на зовнішньому боці одного з вагонів.

Проєкт запустив благодійний фонд допомоги безпритульним тваринам Happy Paw при співпраці з партнерами. Про це говорять організатори акції.

Повідомляється, що фотографії котів і собак є справжніми. Це означає, що саме ці тварини знаходяться в притулку і чекають свого господаря. Дану ініціативу запустили близько одного тижня назад в рамках проєкту під назвою «Шукай свого в притулках».

Проєкт і сама акція з фотографіями тварин з притулку створена, щоб привернути увагу людей до того, як багато собак і кішок є бездомними і живуть без господарів. Благодійний фонд також розмістив на вагоні поїзда назви найбільших столичних притулків для тварин і притулків Київської області.

Нагадаємо, раніше на платформах 19 станцій столичної підземки завершені роботи з розміщення дефібриляторів.

Реанімаційне обладнання знаходиться на платформах станцій «Лісова», «Дарниця», «Арсенальна», «Хрещатик», «Театральна», «Вокзальна», «Політехнічний інститут», «Шулявська», «Святошин», «Академмістечко», «Почайна», «Контрактова площа», «Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого», «Олімпійська», «Лук’янівська», «Золоті ворота», «Палац спорту», «Осокорки».