Туріндустрію столиці врятує медичний туризм – КМДА

Київ готовий прийняти на реабілітацію іноземців, що перехворіли на Covid-19

Українська столиця має всі можливості та ресурси для того, щоб зробити медичний та оздоровчий туризм локомотивами для відновлення туристичної галузі Києва. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда під час форуму MedTW.Ukraine.

«Минулий рік відчутно вдарив по туристичній галузі усього світу. Що стосується Києва, то ми втратили майже 75% туристичних потоків та 46% податкових надходжень. Так збіглося, що пандемія припала саме на той рік, коли ми визначили напрям медичного туризму для себе як перспективний. Раніше столицю щороку відвідували з оздоровчою метою близько 70 тисяч іноземців, кожен із яких у середньому витрачав тут близько $3000. Нині, звісно, ця цифра набагато менша. Але з іншого боку, пандемія показала, що саме медичний та оздоровчий туризм може стати тим рушієм, який виведе всю галузь із кризи», – зазначила Марина Хонда.

Вона також додала, що в місті 717 приватних клінік, які пропонують широкий спектр лікувальних та оздоровчих послуг, мають висококваліфікований персонал, використовують європейські протоколи лікування і надають якісний сервіс за помірною ціною. Високий попит серед іноземних гостей столиці – на послуги з офтальмології, стоматології, кардіохірургії, пластичної хірургії, естетичної медицини та косметології, репродуктивної медицини, клітинної терапії тощо.

Коронавірус додав ще один напрям, який за прогнозами експертів матиме високий попит протягом ще довгого часу. Це лікувальні та реабілітаційні програми для людей, що хворіють або перехворіли на Covid-19 та мають низку ускладнень. Клініки Києва вже готові надавати такі послуги з дотриманням усіх вимог та протоколів.

Раніше повідомлялося про те, що близько 65 тис. іноземців в 2018 році приїхали лікуватися в українських клініках, з України ж на лікування за кордон виїхало близько 160 тис. українців.