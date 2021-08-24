Дорогу Київ – аеропорт «Бориспіль» відкрили після ремонту (фото)

Автомагістраль на вісім смуг тепер доступна для руху

Автомагістраль між Києвом і аеропортом «Бориспіль» відкрили після ремонту для роботи з максимальною пропускною здатністю. Тепер для автомобілів доступні по чотири смуги руху як в напрямку «Борисполя», так і в бік Києва. Фотографії відремонтованої дороги опублікував куратор програми президента «Велике будівництво» Юрій Голик.

За словами Голика, повністю завершено ремонт дорожнього полотна, але будівельники поки продовжують монтаж освітлення та інші роботи. Серед них – нанесення розмітки.

Нагадаємо, заміну верхнього шару асфальту на 18-км ділянці дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський, по якій автомобілі їздять зі столиці в «Бориспіль», почали 23 червня. Через це пропускна здатність траси стала меншою в два рази – кожному напрямку віддали по дві смуги. Це призводило до виникнення тягучок і пробок протягом всього терміну робіт.

Голик пояснив необхідність ремонту тим, що на трасі щороку збільшувалося число латок, а ремонт саме зараз обійдеться дешевше, ніж якщо його зробити пізніше. Він також пояснив проведення робіт в піковий сезон відпусток влітку тим, що навесні це було неможливо через проведення тендерних процедур, а взимку дороги не ремонтують.

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