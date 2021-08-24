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    Дорогу Київ – аеропорт «Бориспіль» відкрили після ремонту (фото)

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    Трасу у напрямку Борисполя капітально відремонтували - Дорогу Київ – аеропорт «Бориспіль» відкрили після ремонту (фото)
    Трасу у напрямку Борисполя капітально відремонтували
    Фото Юрій Голік /Facebook

    Автомагістраль на вісім смуг тепер доступна для руху

    Автомагістраль між Києвом і аеропортом «Бориспіль» відкрили після ремонту для роботи з максимальною пропускною здатністю. Тепер для автомобілів доступні по чотири смуги руху як в напрямку «Борисполя», так і в бік Києва. Фотографії відремонтованої дороги опублікував куратор програми президента «Велике будівництво» Юрій Голик.

    За словами Голика, повністю завершено ремонт дорожнього полотна, але будівельники поки продовжують монтаж освітлення та інші роботи. Серед них – нанесення розмітки.

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    Фото Юрій Голік /Facebook
    Фото Юрій Голік /Facebook
    Фото Юрій Голік /Facebook

    Нагадаємо, заміну верхнього шару асфальту на 18-км ділянці дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський, по якій автомобілі їздять зі столиці в «Бориспіль», почали 23 червня. Через це пропускна здатність траси стала меншою в два рази – кожному напрямку віддали по дві смуги. Це призводило до виникнення тягучок і пробок протягом всього терміну робіт.

    Голик пояснив необхідність ремонту тим, що на трасі щороку збільшувалося число латок, а ремонт саме зараз обійдеться дешевше, ніж якщо його зробити пізніше. Він також пояснив проведення робіт в піковий сезон відпусток влітку тим, що навесні це було неможливо через проведення тендерних процедур, а взимку дороги не ремонтують.

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    Теги: Київ Аеропорт Бориспіль дороги будівництво аеропорт ремонт
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    Дорогу Київ – аеропорт «Бориспіль» відкрили після ремонту (фото)