Через ремонт дороги змінено під’їзд до аеропорту «Бориспіль»

Організацію дорожнього руху змінено до 14 липня

Тимчасово змінено організацію дорожнього руху на під'їзді до аеропорту «Бориспіль». Про це повідомляє Патрульна поліція України.

Зміни пов'язані з капітальним ремонтом автомобільної дороги М–03 Київ–Харків–Довжанський, на 33-34 км, що триватиме з 9 липня до 14 липня.

На період проведення ремонтних робіт рух транспорту в напрямку аеропорту «Бориспіль» здійснюватиметься через шляхопровід зустрічною смугою.

«Водії, з розумінням поставтеся до тимчасових незручностей та завчасно плануйте свій маршрут, враховуючи обмеження», – просять патрульні.

Нагадаємо, з 23 червня попередньо до 20 серпня у зв’язку з ремонтними роботами закрито проїзд дорогою від Києва до Борисполя.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що Міністерство фінансів планує спрямувати на відновлення доріг 9 мільярдів доларів. На що саме уряд планує витратити ці гроші, дивіться за цим посиланням.

Всього по Україні в планах відновити і запустити 1400 кілометрів доріг за приватні інвестиції.