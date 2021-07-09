  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Через ремонт дороги змінено під’їзд до аеропорту «Бориспіль»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Триває ремонт автомобільної дороги М&ndash;03 Київ&ndash;Харків&ndash;Довжанський - Через ремонт дороги змінено під’їзд до аеропорту «Бориспіль»
    Триває ремонт автомобільної дороги М–03 Київ–Харків–Довжанський
    Фото: Служба автомобільних доріг у Київській області

    Організацію дорожнього руху змінено до 14 липня

    Тимчасово змінено організацію дорожнього руху на під'їзді до аеропорту «Бориспіль». Про це повідомляє Патрульна поліція України.

    Зміни пов'язані з капітальним ремонтом автомобільної дороги М–03 Київ–Харків–Довжанський, на 33-34 км, що триватиме з 9 липня до 14 липня.

    На період проведення ремонтних робіт рух транспорту в напрямку аеропорту «Бориспіль» здійснюватиметься через шляхопровід зустрічною смугою.

    «Водії, з розумінням поставтеся до тимчасових незручностей та завчасно плануйте свій маршрут, враховуючи обмеження», – просять патрульні.

    Нагадаємо, з 23 червня попередньо до 20 серпня у зв’язку з ремонтними роботами закрито проїзд дорогою від Києва до Борисполя.

    Раніше «Главком» повідомляв про те, що Міністерство фінансів планує спрямувати на відновлення доріг 9 мільярдів доларів. На що саме уряд планує витратити ці гроші, дивіться за цим посиланням.

    Всього по Україні в планах відновити і запустити 1400 кілометрів доріг за приватні інвестиції.

    Читайте також:

    Теги: Аеропорт Бориспіль дороги ремонт транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Через ремонт дороги змінено під’їзд до аеропорту «Бориспіль»