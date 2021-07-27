Через «Велике будівництво» дорога з Києва до «Борисполя» перетворилась на пекло

На Бориспільській трасі величезні затори

Вже понад місяць тривають ремонтні роботи на трасі М-03 Київ–Харків на ділянці від Києва до аеропорту «Бориспіль». Ремонт стартував 23 червня і з цього дня в спокійному режимі до аеропорту кияни не можуть доїхати. Через розгорнуті будівельні роботи проїзд в сторону аеропорту обмежений, а якщо на цьому відрізку трапляється ДТП, то поїздка затягується на тривалий час.

«Це справжній кошмар і випробування для тих, кому потрібно дістатися до аеропорту. Ми виїжджали з запасом у три години, щоб вчасно встигнути на реєстрацію рейсу. У заторі простояли більше години на проспекті Бажана, поки покинули Київ. Ще стільки ж тяглися в заторі до самого «Борисполя». Благо, на рейс встигли впритул, але це коштувало величезних нервів і переживань із розряду «встигнемо-не встигнемо», – розповіла «Сьогодні» киянка Ганна.

Деякі водії, щоб об'їхати затори, їдуть полем вздовж траси. Відео очевидці опублікували на сторінці «Київ Оперативний».

Щодо ремонтних робіт між Києвом і «Борисполем» київські таксисти кажуть коротко: «Хочеться вити вовком». «Раніше довезти клієнта з Позняків до аеропорту можна було спокійно і за пів години. Тепер цей шлях може зайняти 2 і 3 години. І кому потрібен цей ремонт? Він проводився ж зовсім нещодавно... Місцевий асфальт краще, ніж на деяких вулицях Києва. Особисто я в останній місяць у «Бориспіль» їжджу тільки вночі, коли ремонтники сплять. Тоді ще можна завезти клієнта до аеропорту без нервування», – розповів таксист Володимир.

Розв'язати проблему намагаються шляхом додавання ще одного поїзда на залізничному експресі, який курсує за маршрутом від Центрального залізничного вокзалу в Києві до аеропорту «Бориспіль». «Кількість місць в пікові години буде збільшено: тепер в найзавантаженіший час за маршрутом курсуватиме здвоєний Pesa, що дозволить перевозити 162 пасажири замість 81 за один рейс», – зазначили у відомстві.

Втім, не всі пасажири вибирають саме експрес, щоб дістатися до аеропорту чи з нього. Особливо ті, хто живе на лівому березі столиці, їм невигідно їхати ще й до центру Києва.

У поліції Київської області кажуть, що на відремонтованій ділянці траси від Києва до «Борисполя» досить таки напружена обстановка. Тут стається багато ДТП, а кожна з них – це величезний затор на важливій трасі.

Нагадаємо, з 23 червня попередньо до 20 серпня у зв’язку з ремонтними роботами закрито проїзд дорогою від Києва до Борисполя.

Оновлення правої смуги автомагістралі Київ–Бориспіль вже завершено, рух нею відкрито з 18 липня. Наразі триває ремонт лівої смуги магістралі.

Ця ділянка маршруту М-03 Київ–Харків є у переліку об’єктів інфраструктури, які будуть завершені до 30-ї річниці Незалежності України у рамках програми «Велике будівництво».