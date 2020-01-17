Дорожники передумали вводити односторонній рух на Шовковичній у центрі Києва



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По слизькій бруківці на Шовковичній спускатися небезпечно

Кияни не підтримали рішення щодо одностороннього руху на Шовковичній

Введення одностороннього руху на ділянці вулиці Шовковичної – від Басейної до Лютеранської – відтерміновується. Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

Це пов’язано із неоднозначними думками киян щодо рішення про односторонній рух на вулиці.

«Враховуючи численні відгуки громадян, ми вирішили відтермінувати впровадження затверджених у 2016 році змін ОДР на Шовковичній - до розробки загальної схеми організації дорожнього руху з врахуванням потреб мешканців усіх прилеглих вулиць та обговорення її з громадськістю», - зазначили дорожники.

Раніше повідомлялося, що з наступного тижня частина вулиці Шовковичної у Печерському районі Києва стане односторонньою.

«Ділянка вулиці Шовковичної – від Басейної до Лютеранської – має різкий спуск (з наднормативним ухилом) та вимощена історичною бруківкою. Її перетин з Басейною та Мечникова часом спричиняє конфлікт транспортних потоків. Водії добре знають, що спускатися Шовковичною треба вкрай обережно, особливо під час дощу чи снігу. Щоб поліпшити рівень безпеки дорожнього руху ми розробили, погодили та запроваджуємо на Шовковичній нову схему ОДР (організації дорожнього руху)», - повідомляв Центр організації дорожнього руху.

Планувалося, що проїхати тут можна буде лише вгору, а спуск Шовковичною – від Лютеранської до Басейної – заборонятиметься для всіх авто, окрім «швидких», які заїжджатимуть та виїжджатимуть із Олександрівської клінічної лікарні.