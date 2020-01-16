  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Дорожники показали, як асфальтували місце прориву біля Ocean Plaza (відео)

    • Розсилка
    Асфальтування місця пошкодження тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza&nbsp; - Дорожники показали, як асфальтували місце прориву біля Ocean Plaza (відео)
    Асфальтування місця пошкодження тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza 
    Фото: Київавтодор

    На місці працювали 18 одиниць техніки та 23 робітники

    На вул. Антоновича біля ТРЦ Ocean Plaza у Києві, де стався прорив труби з гарячою водою, дорожники заасфальтувати місце пошкодження.

    Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор» і показала відео дорожніх робіт.

    На місці пошкодження тепломережі працювали фахівці КП ШЕУ Голосіївського району. Одразу ж після заміни тепломагістралі розпочали відновлення покриття проїжджої частини: влаштували піщано-щебеневу подушку і розпочали асфальтування, розповів генеральний директор КК «Київавтодор» Олександр Густєлєв.

    За його словами, дорожники встелили 2 шари покриття, використали високоякісний полімерасфальтобетон.

    До робіт залучалося 18 одиниць техніки та 23 робітники.

    Як повідомлялося, рух вулицею Антоновича було відновлено 15 січня близько півночі.

    Нагадаємо, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття. Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.

    У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що рятувальники евакуювали 13 людей з транспорту і ТРЦ Ocean Plaza після прориву тепломережі на вулиці Антоновича у Києві.

    Під час пориву труби тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza постраждало 10 осіб, семеро з яких госпіталізовані.

    Через аварію на теплотрасі рух вулицею Антоновича від вул. Загородньої до бульвару Дружби Народів перекрито.

    Було організовано схему об’їзду аварійної ділянки.

    Також змінено маршрут тролейбусів №1, 12, 42Д, 43, 50 та автобусів №20, 20К, 27, 51, 52.

    15 січня о 4:15 аварійні бригади «Київтеплоенерго» завершили ремонтні роботи з усунення пошкодження магістрального трубопроводу на вулиці Антоновича.

    За фактом аварії тепломережі на вулиці Антоновича у Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження.

    Київ дороги ремонт аварія Київавтодор Київтеплоенерго
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ