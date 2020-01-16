Дорожники показали, як асфальтували місце прориву біля Ocean Plaza (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Асфальтування місця пошкодження тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza Фото: Київавтодор

На місці працювали 18 одиниць техніки та 23 робітники

На вул. Антоновича біля ТРЦ Ocean Plaza у Києві, де стався прорив труби з гарячою водою, дорожники заасфальтувати місце пошкодження.

Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор» і показала відео дорожніх робіт.

На місці пошкодження тепломережі працювали фахівці КП ШЕУ Голосіївського району. Одразу ж після заміни тепломагістралі розпочали відновлення покриття проїжджої частини: влаштували піщано-щебеневу подушку і розпочали асфальтування, розповів генеральний директор КК «Київавтодор» Олександр Густєлєв.

За його словами, дорожники встелили 2 шари покриття, використали високоякісний полімерасфальтобетон.

До робіт залучалося 18 одиниць техніки та 23 робітники.

Як повідомлялося, рух вулицею Антоновича було відновлено 15 січня близько півночі.

Нагадаємо, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття. Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що рятувальники евакуювали 13 людей з транспорту і ТРЦ Ocean Plaza після прориву тепломережі на вулиці Антоновича у Києві.

Під час пориву труби тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza постраждало 10 осіб, семеро з яких госпіталізовані.

Через аварію на теплотрасі рух вулицею Антоновича від вул. Загородньої до бульвару Дружби Народів перекрито.

Було організовано схему об’їзду аварійної ділянки.

Також змінено маршрут тролейбусів №1, 12, 42Д, 43, 50 та автобусів №20, 20К, 27, 51, 52.

15 січня о 4:15 аварійні бригади «Київтеплоенерго» завершили ремонтні роботи з усунення пошкодження магістрального трубопроводу на вулиці Антоновича.

За фактом аварії тепломережі на вулиці Антоновича у Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження.