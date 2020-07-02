Велосипедисти в Києві: де можна проїхати

Дорожники роблять велосипедний заїзд на міст Метро (фото)



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Київавтодор проводить підготовчі роботи з влаштування основи для велозаїзду Фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

Триває облаштування велозаїзду з Набережного шосе на міст Метро

На правобережному з'їзді з мосту Метро в Києві комунальники влаштують велосипедно-пішохідний пандус на тротуар вздовж набережної Дніпра. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Робітники комунальної корпорації «Київавтодор» почали підготовчі роботи з влаштування основи для створення велосипедно-пішохідного пандусу для організації більш зручного сполучення мосту Метро та тротуару вздовж набережної Дніпра, що веде до Поштової площі. Роботи плануються завершити протягом двох тижнів – до 13 липня.

Облаштування велозаїзду робиться на прохання велоспільноти Києва.

Нагадаємо, що згідно із затвердженою Концепцією розвитку велосипедної інфраструктури Києва, через міст Метро та набережну Дніпра трасується магістральний велосипедний маршрут №13 «Воскресенка - міст Метро – Центр».

Нагадаємо, 15 червня велосипедисти вийшли на «лежачий протест» під стіни Київської міської держадміністрації. Вони вимагали покращення велосипедної структури та безпеки для власників двоколісного транспорту.