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    Новини

    Дорожники роблять велосипедний заїзд на міст Метро (фото)

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    Київавтодор проводить підготовчі роботи з влаштування основи для велозаїзду - Дорожники роблять велосипедний заїзд на міст Метро (фото)
    Київавтодор проводить підготовчі роботи з влаштування основи для велозаїзду
    Фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

    Триває облаштування велозаїзду з Набережного шосе на міст Метро

    На правобережному з'їзді з мосту Метро в Києві комунальники влаштують велосипедно-пішохідний пандус на тротуар вздовж набережної Дніпра. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА. 

    Робітники комунальної корпорації «Київавтодор» почали підготовчі роботи з влаштування основи для створення велосипедно-пішохідного пандусу для організації більш зручного сполучення мосту Метро та тротуару вздовж набережної Дніпра, що веде до Поштової площі. Роботи плануються завершити протягом двох тижнів – до 13 липня.

    Облаштування велозаїзду робиться на прохання велоспільноти Києва.

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    Велосипедисти в Києві: де можна проїхати
    Велосипедисти в Києві: де можна проїхати
    Велосипедисти в Києві: де можна проїхати
    Велосипедисти в Києві: де можна проїхати
    Велосипедисти в Києві: де можна проїхати
    Велосипедисти в Києві: де можна проїхати

    Нагадаємо, що згідно із затвердженою Концепцією розвитку велосипедної інфраструктури Києва, через міст Метро та набережну Дніпра трасується магістральний велосипедний маршрут №13 «Воскресенка - міст Метро – Центр».

    Нагадаємо, 15 червня велосипедисти вийшли на «лежачий протест» під стіни Київської міської держадміністрації. Вони вимагали покращення велосипедної структури та безпеки для власників двоколісного транспорту.

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