До Києва привезли близько сотні «вічних» міських велосипедів (фото)



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Сотні велосипедів Mobike біля веломагазину на Троєщині Фото: Viktor Kruk, Facebook

Вживані німецькі міські велосипеди виставили на продаж на Троєщині

Мережа веломагазинів Facebike привезла до Києва близько сотні велосипедів Mobike та розмістила їх біля веломагазину на вулиці Драйзера на Троєщині.

Це вживані німецькі міські велосипеди китайського виробництва 2017 року. Facebike продає їх за ціною 6 тис. грн.

У веломагазині запевняють, що велосипеди «невбивані і просто вічні».

У велосипедів карданний вал, який замінює звичний ланцюг, безкамерні покришки, які представляють собою цілісний шматок зносостійкої м'якої гуми, автоматичні освітлювальні прилади спереду і ззаду.

Один із головних недоліків такого велосипеда – немала вага, 25 кілограмів без кошика.

«Приємними бонусами велосипеда є алюмінієвий кошик з вантажопідйомністю 5 кг», - зазначили у Facebike.

«Це ще один потужний удар під дих автомобілістам. І серйозна заявочка на потребу у збільшенні мережі велодоріжок Києва», – написав голова ГО «Рада з урбаністики Києва» Віталій Селик на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 15 червня велосипедисти вийшли на «лежачий протест» під стіни Київської міської держадміністрації. Вони вимагали покращення велосипедної структури та безпеки для власників двоколісного транспорту.