У Києві почали встановлювати велопарковки (фото)



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Велопарковки встановлять біля станцій метро Фото: Олександр Густєлєв, Facebook

Перші велопарковки встановлені біля соціальних установ

Столична влада робить кроки у напрямку подальшого розвитку велоінфраструктури у місті.

Уже встановлені перші велопарковки бiля соціальних установ, станцій метрополітену i адмiнiстративних будівель. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв на своїй сторінці у Facebook.

«Упродовж літа таких велосипедних парковок у столиці значно побільшає. У пріоритеті – їх встановлення біля закладів освіти, культури, охорони здоров'я, об'єктів транспортної інфраструктури, в парках та скверах тощо», - зазначив чиновник.

Як повідомлялося, Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації оголосив тендер на закупівлю та встановлення 678 паркувальних велосипедних стійок Sheffild Cycle Stand. Київ готовий заплатити за це 2,6 млн гривень.

У Києві під час карантину кількість велосипедистів зросла більш ніж у 2,5 рази у порівнянні з весною 2019 року.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада продовжує розвивати велоінфраструктуру міста. За його словами, сьогодні сумарна довжина велодоріжок і велосмуг у Києві – майже 100 км. Ще 17 км - загальна довжина смуг громадського транспорту, де в рамках експерименту дозволений рух на велосипеді.

На вулиці Пушкінській у центрі Києва встановили перші у місті велосипедні світлофори.