Дощ все змив: Київ у четвірці міст світу з найчистішим повітрям графіка



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Травень у Києві був дощовитим

Часті дощі та поривчастий вітер сприяли очищенню повітря Києва

З 26 травня по 1 червня у повітрі Києва зафіксовано перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського за даними спостережень на своїх стаціонарних постах.

Так, зафіксовано перевищення:

завислих речовин (пилу) – у 1,2-1,4 рази на проспекті Перемоги (поблизу метро Святошин) та Бессарабській площі;

діоксиду сірки – у 1,1-1,3 рази на проспекті Перемоги, Бессарабській площі, вулиці Олександра Довженка;

діоксиду азоту – у 4,3 рази на вулиці Каунаській; у 3,2-3,9 рази – на вулиці Семена Скляренка, Бессарабській площі, проспектах Оболонському і Перемоги, вулиці Інженера Бородіна; у 2,1-2,8 рази – на інших постах міста, за виключенням проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчика обсерваторії), де перевищень не спостерігалось;

формальдегіду – у 2,7 рази – на вулиці Семена Скляренка; у 1,4-2,0 рази – на інших постах міста, за виключенням проспекту Науки, де перевищень не спостерігалось.

Всього на 15-ти стаціонарних постах обсерваторії, що працюють під час карантину, з 26 травня по 1 червня 2020 року було відібрано та проаналізовано 1338 проб повітря.

«Загалом, порівняно з попереднім тижнем, у повітрі міста середньодобовий вміст забруднювальних домішок дещо знизився, чому сприяли погодні умови (часті дощі, поривчастий вітер). Враховуючи прогнози Українського гідрометцентру на найближчі дні, метеорологічні умови не сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі повітря», - зазначили в обсерваторії.

Станом на 18 годину 2 червня, Київ знаходиться у четвірці міст світу з найчистішим повітрям. Про це свідчать дані ресурсу IQAir, який відстежує якість повітря в режимі реального часу. Наразі Київ перебуває на 94-му місці із 97-ми у світовому рейтингу забруднення повітря у містах.

Нагадаємо, 3 19 по 25 травня у повітрі Києва було зафіксовано перевищення діоксиду азоту у 4,5-4,8 рази на вулицях Інженера Бородіна, Семена Скляренка, Бессарабській площі.

Як повідомлялося, 30 травня сильний дощ у Києві спричинив підтоплення у деяких районах столиці, гідрослужба працювала над ліквідацією наслідків.