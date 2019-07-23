Друг глави Офісу Зеленського забудовує вже другу ділянку ГПУ в центрі Києва



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Керівник компанії Saga Development Андрій Вавриш презентував проект перенесення Офісу президента

ЖК «Філадельфія» зводитиметься на території заводу «Арсенал» в центрі Києва

Компанія Saga Development, керівником якої є близький до глави Офісу президента Андрія Богдана Андрій Вавриш, взялася за зведення вже другого житлового комплексу на землі Генеральної прокуроратури в центрі Києва. Раніше ця компанія на «прокурорській» ділянці вже побудувала житловий комплекс «Нью-Йорк».

Квартири в «Нью-Йорку» ГПУ не отримала. Про це йдеться в розслідуванні Максима Опанасенка для телепрограми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Проект нового житлового комплексу на ділянці Генпрокуратури має назву «Філадельфія». Зводитиметься на території заводу «Арсенал» в центрі Києва. Частина території заводу нині закріплена за Генпрокуратурою. Раніше ГПУ намагалася замовити тут будівництво житла, але безуспішно. Проблемою було те, що ділянка відносилася до земель промисловості, де зводити ЖК заборонено.

Ситуація різко змінилася одразу після президентських виборів-2019. Протягом двох тижнів - з 20 травня по 4 червня - прокурорам вдалося через київську мерію змінити цільове призначення своєї ділянки і отримати дозвіл Державної архітектурно-будівельної інспекції. Роль замовника будівництва ГПУ делегувала компанії «Оболоньторгстандарт».

Раніше нею керували люди, близькі до ексзаступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова. А у 2016-му одним з двох власників компанії став Орест Матковський, який до цього працював в «Українському аграрному холдингу», що контролювався нинішнім очільником Офісу президента Андрієм Богданом і низкою його колишніх бізнес-партнерів.

Девелоперами ЖК «Філадельфія» виступили компанії Saga Development Андрія Вавриша (забудовник, який презентував проект перенесення Офісу президента) і «Перфект Груп», пов’язана з колишнім замміністра регіонального розвитку і будівництва, а нині прохідним номером в списку політичної партії «Опозиційна платформа - За життя» Дмитром Ісаєнком.

Андрій Вавриш - товариш керівника президентського Офісу Андрія Богдана. Крім спільних фото з відпочинку, цю інформацію підтверджує і сам Вавриш. У коментарі Bihus.Info девелопер зазначив, що товаришує з Богданом і Дмитром Ісаєнком.

У зведенні «Філадельфії» експерти вже на цьому етапі бачать низку порушень: частина ділянки на «Арсеналі» досі є землею промисловості, де будівництво житла заборонено, до того ж, при допустимій на цій території висотності у 8 поверхів «Філадельфію» планують зробити 17-поверховою.

У Генпрокуратурі ж порушень на бачать, а очікують на передачу частини квартир у новозбудованому ЖК.

Проєкт будівництва ЖК «Філадельфія»

При цьому ГПУ вже раніше співпрацювала з «Оболоньторгстандарт» і Saga Development на іншому об’єкті - ЖК «Нью-Йорк» поблизу стадіону «Олімпійський» в Києві.

У 2014-му прокурори теж замовили тут будівництво житлового комплексу. Будинок здали в експлуатацію на початку 2018-го, але квартир в ньому ГПУ не отримала - прокурорам передали житло в інших, менш престижних комплексах. Зокрема, ГПУ отримала 15 квартир від компанії «Київміськбуд-1» - першого інвестора будівництва на Антоновича, який через фінансові труднощі так і не зміг його почати. Квартири від «Київміськбуд-1» прокурорам дісталися на Автозаводській, Вишгородській, Вітряних горах, Макіївській і Макіївському провулку.

Ще дві квартири «докинув» Генпрокуратурі у 2014-му одразу після підписання договору з ГПУ про заміну інвестора вже нинішній інвестор будівництва – «Оболоньторгстандарт». Обидві - теж на Макіївській.

Раніше повідомлялося, що виконавчий директор Saga Development Андрій Вавриш, який до 2015-го працював в Департаменті містобудування київської мерії, через низку споріднених фірм по суті приготував своїй же компанії забудову Рибальського півострова в Києві, де нині зводиться житловий комплекс з однойменною назвою.

Також нагадаємо, що Вавриш зізнався, що зараз готовий бути «смотрящим» по Києву.