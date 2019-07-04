Як близький друг глави Офісу Зеленського оформив на свою компанію забудову Рибальського документ



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Колишній чиновник Київської міської держадміністрації, керівник групи будівельних компаній Saga Development, Андрій Вавриш і керівник Офісу президента Андрій Богдан

Працюючи в мерії Києва, Вавриш підписував документи на майбутнє будівництво

Близький до команди президента України Володимира Зеленського колишній чиновник Київської міської держадміністрації, а нині керівник групи будівельних компаній Saga Development, Андрій Вавриш в часи роботи в мерії підписував документи, що дали старт його ж майбутній забудові. Про це повідомляє Bihus.info, у розпорядженні якого є копії цих документів.

Мова йде про договір на розроблення детального плану території Рибальського півострова в Києві, підписаний наприкінці липня 2015 року. Саме ДПТ уможливило будівництво житлового комплексу «Рибальський» в межах вулиць Електриків та Набережнорибальської. Девелопером цієї забудови є Saga Development, що працює під керівництвом Вавриша і належить «глухій» панамській компанії.

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У 2015-му, через два тижні після того, як мер Києва Віталій Кличко порадив Вавришу «писати заяву про звільнення» з Департаменту містобудування та архітектури КМДА, той підписав договір на розробку ДПТ Рибальського від мерії. Виконавцем розробки стало ТОВ «Терра Проджект», яка нині тісно співпрацює з Saga, а інвестором розробки – ТОВ «Міжрегіональний центр технічної інвентаризації», яким на той момент керував Дмитро Овсій. Овсій – юрист і представник самого Андрія Вавриша в судах. Водночас, Овсій є керівником і співвласником низки компаній в партнерстві з панамською корпорацією «Тревор Бізнес С.А.». Вона ж нині виступає власником Saga Development. Відповідно, ексчиновник, працюючи в профільному Департаменті, через споріднені компанії фактично готував свою ж майбутню забудову.

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Вже розроблений детальний план території Рибальського в подальшому став предметом розгляду в судах через нібито невідповідність Генплану Києва і відсутність громадських слухань з цього питання. Щоправда, цю думку підтримав лише суд першої інстанції. Законною забудову півострова визнав Верховний Суд. Народний депутат Юрій Левченко, який виступав позивачем в цій справі, заявив тоді про фальшування доказів.

Після перемоги Зеленського на президентських виборах, Вавриш почав активно з’являтися в медіа. Це може пояснюватися тим, що Вавриш є близьким до керівника Офісу президента Андрія Богдана.

Декілька тижнів тому він «засвітився» на зустрічі з Зеленським і Богданом, під час якої обговорювався майбутній переїзд Офісу з Банкової на Європейську площу в Києві.

Як відомо, забудовника Андрія Вавриша називають «смотрящим» по Києву.

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