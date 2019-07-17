Керівник ДАБІ не пройшов випробувальний термін



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Голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України Сергій Кузьмін

В уряді кажуть, що Кузьмін «не зміг реалізувати поставлені перед ним завдання»

Голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України Сергій Кузьмін не пройшов випробувальний термін. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко під час засідання уряду.

«Я сьогодні підписав лист на Кабінет міністрів щодо не проходження випробувального терміну головою Державної архітектурно-будівельною інспекцією. Крім простих питань, які стосуються ненадання доступу до державної таємниці у зв’язку із неправдивими відомостями, - питання не провадження електронного кабінету, не підготовки реструктуризації ДАБІ, питання збільшення відмов від 20% до 70% сьогодні не дає можливості написати, що людина пройшла», - зазначив віце-прем'єр.

З його словами, випробувальний термін для голови ДАБІ тривав три місяці, протягом яких він не зміг реалізувати поставлені перед ним завдання.

При цьому прем'єр-міністр Володимир Гройсман додав, що з огляду на різке збільшення кількості відмов ДАБІ рішення про не проходження головою ДАБІ випробувального терміну треба ухвалити негайно.

Зазначимо, наприкінці минулого року Кабмін звільнив Олексія Кудрявцева з посади голови ДАБІ через підроблений диплом.