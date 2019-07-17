  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Керівник ДАБІ не пройшов випробувальний термін

    • Розсилка
    Голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України Сергій Кузьмін - Керівник ДАБІ не пройшов випробувальний термін
    Голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України Сергій Кузьмін

    В уряді кажуть, що Кузьмін «не зміг реалізувати поставлені перед ним завдання»

    Голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України Сергій Кузьмін не пройшов випробувальний термін. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко під час засідання уряду.

    «Я сьогодні підписав лист на Кабінет міністрів щодо не проходження випробувального терміну головою Державної архітектурно-будівельною інспекцією. Крім простих питань, які стосуються ненадання доступу до державної таємниці у зв’язку із неправдивими відомостями, - питання не провадження електронного кабінету, не підготовки реструктуризації ДАБІ, питання збільшення відмов від 20% до 70% сьогодні не дає можливості написати, що людина пройшла», - зазначив віце-прем'єр.

    З його словами, випробувальний термін для голови ДАБІ тривав три місяці, протягом яких він не зміг реалізувати поставлені перед ним завдання.

    При цьому прем'єр-міністр Володимир Гройсман додав, що з огляду на різке збільшення кількості відмов ДАБІ рішення про не проходження головою ДАБІ випробувального терміну треба ухвалити негайно.

    Зазначимо, наприкінці минулого року Кабмін звільнив Олексія Кудрявцева з посади голови ДАБІ через підроблений диплом.

     Читайте також: Глава ДАБІ Олексій Кудрявцев: Чому ви вирішили, що Володимир Гройсман хоче мене звільнити?

     

    Читайте також
    Кабмін Володимир Гройсман державна служба будівництво відставка чиновник Геннадій Зубко ДАБІ Олексій Кудрявцев
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ