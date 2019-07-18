Зеленський незаплановано прийшов на будівництво нового терміналу аеропорту «Запоріжжя»



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Огляд терміналу не був передбачений програмою робочої поїздки Зеленського до Запоріжжя Фото: пресслужба президента

Президент поставив завдання завершити будівельні роботи в запорізькому аеропорту у грудні

Президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва нового терміналу аеропорту «Запоріжжя», який розрахований на прийом 1 млн пасажирів на рік.

Про це 18 липня повідомляє пресслужба президента.

Очікується, що аеропорт «Запоріжжя» прийматиме рейси з аеропорту «Дніпро» під час реконструкції останнього. Тому Зеленський поставив завдання завершити будівельні роботи в запорізькому аеропорту у грудні.

«Це нормальний, сучасний термінал. Ви молодці. Коли щось в Україні будується, це дуже приємно», – сказав президент.

Зазначається, що огляд терміналу не був передбачений програмою робочої поїздки Зеленського до Запоріжжя, однак президент виявив бажання подивитися на будівництво.

Нагадаємо, під час поїздки до Запоріжжя Володимир Зеленський поспілкувався з громадським активістом Русланом Ханумаком, який розповів про найбільш актуальні проблеми.