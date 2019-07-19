У Зеленського з’являються «смотрящі»



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Андрій Вавриш та Андрій Богдан

Друг керівника Офісу президента Андрій Вавриш заявляє, що готовий консультувати з питань розвитку столиці

Київський забудовник Андрій Вавриш зізнався, що перебуваючи на державній службі приймав неправильні рішення, але зараз готовий бути «смотрящим» - надавати консультації.

«Я справді мав стосунок до системи, яка нечесно функціонує. Будучи недостатньо досвідченим, я приймав рішення, наслідки яких очевидні й сьогодні свідчать про те, що рішення треба було приймати діяметрально протилежні. І мені це не подобається», - зізнався Вавриш в інтерв’ю ZN.UA.

«Саме тому я ніколи не піду на державну службу. І це мій внутрішній хрест, який я несу. Але при цьому я розвиваюся як бізнесмен і професіонал. Я вчуся. І готовий до будь-яких консультативних і експертних функцій. В цьому сенсі я готовий бути «смотрящим», - додав він.

Стосовно того, чи буде він «смотрящим» по Києву, Вавриш відповів, що не планує повертатись на держслужбу.

«Я не маю ні бажання, ні мотивації туди повертатися. Навіть якби мене дуже попросили. Я отримав достатню порцію негативу від участі у владі. І якщо в когось із цього приводу розгулялася фантазія, то це не моя проблема», - запевнив забудовник.

Але його вже називають «куратором» столиці. Навіть вже була розмова з мером з цього приводу. Вавриш розповів, що в кінці червня – на початку липня йому подзвонив Віталій Кличко і запитав «що не так і які в мене до нього претензії». Після цього відбулась зустріч між ними.

Нагадаємо, Вавриш у 2010-2015 рр. працював в Головному управлінні містобудування та архітектури КМДА, після цього заснував будівельну компанію SAGA Development.

Він зізнається, що дружить з керівником Офісу президента Андрієм Богданом.

«Досить давно (дружимо – Ред.), і я цього не приховую. Впродовж нашого знайомства часто торкалися теми Києва. Бо ми тут живемо. Бо моя робота пов'язана з міським простором. Цілком природно, що думку про передислокацію Офісу президента він вирішив обговорити зі мною», - пояснив Вавриш.

При цьому він зізнається, що у нього з Богданом немає спільних бізнес-проектів.