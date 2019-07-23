НАБУ взялося за «міст Кличка» документ



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Пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою та Аркою Дружби народів

Кримінальне провадження відкрито через ймовірну розтрату під час будівництва мосту

Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження через ймовірну розтрату під час будівництва пішохідно-велосипедного мосту між Володимирською гіркою та Аркою Дружби народів, який в народі прозвали «мостом Кличка».

Про це йдеться у відповіді НАБУ юристам видання Bihus.Info.

Справу відкрили через підозру у розтраті чи зловживанні службовим становищем працівниками КП «Інженерний центр», які не провели архітектурний конкурс, попри вимоги законодавства.

У травні під час розслідування журналісти встановили, що міст між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» збудували з численними порушеннями законодавства:

Державна архітектурна інспекція видала дозвіл на будівництво, хоча в замовника не було всіх документів,

вже після отримання дозволу проект було змінено, внаслідок чого вартість зросла на 100 млн грн,

архітектурного конкурсу на проект мосту так і не відбулось, а замовлення віддали фірмі, яка пов'язана з Віталієм Кличком.

Нагадаємо також, що співзасновниця компанії «Leuppi & Schafroth Architekten» (Цюріх, Швейцарія) Стефані Шафрот (Stephanie M. Schafroth) повідомила, що концепція і конструктивні рішення пішохідно-велосипедного мосту між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» у Києві взяті з проекту швейцарських архітекторів, які отримали за нього премію під час конкурсу у 2013 році. Але виграні кошти так і не були виплачені.

У КМДА заявили, що розробку проекту пішохідно-велосипедного мосту, що з’єднає між собою київські парки «Хрещатий» та «Володимирська гірка», виконало ТОВ «Проектні системи Лтд» згідно виграного тендеру на проектні роботи.

Після публікації журналісти звернулись до юристів «Тисни» (Bihus.Info), а ті повідомили Національне антикорупційне бюро України про ознаки ймовірного правопорушення, передбаченого ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Такі порушення караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю «Главкому» заявив, що ситуацію навколо пішохідно-велосипедного мосту використовують у боротьбі проти нього.

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