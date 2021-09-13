У столиці автомобіль закидали сміттям за неправильне паркування (відео)

Машина була припаркована біля Київського університету культури

У Печерському районі столиці місцеві мешканці помстилися водієві автівки за неправильну парковку. Машину обклали мішками зі сміттям. Відповідне відео опублікував телеграм bigkyiv.

Зазначається, що машина була припаркована біля Київського університету культури та перегороджувала проїзд сміттєвозу до баків.

«Любиш паркуватись де заманеться, люби й такі «сюрпризи» отримувати», – пишуть користувачі.

Нагадаємо, попри намагання столичної влади витіснити з вулиць міста нелегальних паркувальників, вони продовжують працювати.

Нагадаємо, з 1 липня Київ перейшов на повну безготівковість оплати за паркування. Сплатити можна через додатки «Київ цифровий», «Приват 24» та Eаsy Pay або через сайти easypay.ua, ipay.ua. З усіма способами оплати можна ознайомитися на сайті parking.kyiv.digital.

На офіційних паркувальних майданчиках столиці розпочато системне встановлення табличок із інформацією щодо тарифів та зручних способів безготівкової оплати паркування. Вони є частиною комплексної програми міста із витіснення з вулиць нелегальних паркувальників.