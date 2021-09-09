ДТП на Подолі повністю паралізувала рух трамваїв (відео)
Автомобілі зіткнулись прямо на трамвайних коліях
У наслідок зіткнення двох автомобилів рух деяких маршрутів трамваїв на Подолі у Києві призупинено. Про це повідомляє «Київ оперативний».
«Внаслідок ДТП на Кирилівській (біля заводу Фармак), яке сталося прямо на трамвайних коліях, рух трамваїв повністю зупинився», – зазначається у повідомленні.
Автомобілі зіткнулись прямо на трамвайних коліях, чим повністю заблокували рух електротранспорту.
Інформацію щодо причин аварії уточнюється.
Нагадаємо, раніше ДТП заблокувало рух трамваїв у Києві на вул. Дегтярівській.