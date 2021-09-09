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    ДТП на Подолі повністю паралізувала рух трамваїв (відео)

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    Інформацію щодо причин аварії уточнюється - ДТП на Подолі повністю паралізувала рух трамваїв (відео)
    Інформацію щодо причин аварії уточнюється
    Фото: Київ оперативний

    Автомобілі зіткнулись прямо на трамвайних коліях

    У наслідок зіткнення двох автомобилів рух деяких маршрутів трамваїв на Подолі у Києві призупинено. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    «Внаслідок ДТП на Кирилівській (біля заводу Фармак), яке сталося прямо на трамвайних коліях, рух трамваїв повністю зупинився», – зазначається у повідомленні.

    Автомобілі зіткнулись прямо на трамвайних коліях, чим повністю заблокували рух електротранспорту.

    Інформацію щодо причин аварії уточнюється.

    Нагадаємо, раніше ДТП заблокувало рух трамваїв у Києві на вул. Дегтярівській.

    Теги: ДТП Київ громадський транспорт
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    ДТП на Подолі повністю паралізувала рух трамваїв (відео)