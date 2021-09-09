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    Киянин замінував власний будинок, бо йому стало нудно (фото)

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    За &laquo;розвагу&raquo; чоловіку світить до 6 років тюрми - Киянин замінував власний будинок, бо йому стало нудно (фото)
    За «розвагу» чоловіку світить до 6 років тюрми
    Фото kyiv.npu.gov.ua

    Правоохоронцям спочатку довелось евакуювати 50 мешканців, які в цей час знаходилися в будинку, після чого вони приступили до пошуків вибухового пристрою

    Житель Києва повідомив про замінування багатоповерхівки, в якій сам проживав, бо йому стало нудно і він хотів розважитись. Як виявилося, мінування було фейковим, а самого киянина швидко вичислили та затримали, повідомляє пресслужба поліції.

    За «розвагу» чоловіку світить до 6 років тюрми. Історію розповідають столичні поліцейські.

    Чоловік зателефонував на 102 і повідомив, що багатоквартирний в будинок на вулиці Вишняківський закладена бомба в підвалі, про яку тому, у свою чергу, начебто розповів його знайомий. Поліцейські виклик не проігнорували та разом з вибухотехніками виїхали на виклик.

    Правоохоронцям спочатку довелось евакуювати 50 мешканців, які в цей час знаходились в будинку, після чого вони приступили до пошуків вибухового пристрою. Після того, як його не знайшли, у поліції одразу ж запідозрили чоловіка, який викликав копів.

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    Киянин замінував власний будинок, бо йому стало нудно (фото)
    Киянин замінував власний будинок, бо йому стало нудно (фото)

    Протягом доби його вдалось знайти та затримати чоловіка. Ним виявився 31-річний киянин, який до цього був судимий за крадіжку. Свої дії він пояснив тим, що в нього був поганий настрій і він таким чим вирішив розважитись, спостерігаючи за роботою поліції.

    «Слідчим відділом Дарницького управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до шести років тюремного ув’язнення», — йдеться в повідомленні поліції.

    Нагадаємо, на Київщині затримали ймовірного псевдомінера Чорнобильської АЕС.

    Теги: Київ замінування вибухівка будинок чоловік
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    Киянин замінував власний будинок, бо йому стало нудно (фото)