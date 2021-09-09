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    ДТП у Києві: в салоні маршрутки перебувало 15 людей (фото)

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    ДТП у Києві: в салоні маршрутки перебувало 15 людей (фото)
    Фото: novyny.live

    Водій маршрутки не помітив іншу автівку

    У Києві на бульварі Перова в аварію потрапили маршрутне таксі та легковик. У салоні маршрутки перебувало близько 15 осіб. Про це повідомляє «Надзвичайне.LIVE».

    Відомо, що водій маршрутки рушив з зупинки та, не помітивши чорну автівку, яка виконувала розворот з іншої частини вулиці, в’їхав у задню її частину. У результаті зіткнення обидва транспортні засоби отримали незначні ушкодження.

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    ДТП у Києві: в салоні маршрутки перебувало 15 людей (фото)
    ДТП у Києві: в салоні маршрутки перебувало 15 людей (фото)
    ДТП у Києві: в салоні маршрутки перебувало 15 людей (фото)
    ДТП у Києві: в салоні маршрутки перебувало 15 людей (фото)

    Окрім цього, у салоні маршрутки на момент ДТП перебувало близько 15 людей, однак, на щастя, обійшлося без постраждалих. Надалі слідство встановлюватиме усі причини та обставини аварії.

    Нагадаємо, під Києвом, на трасі у напрямку Переяслава, зіткнулися одразу декілька транспортних засобів: фура, легкове авто та два мікроавтобуси. Під

    Як повідомлялося, у київської маршрутки на ходу відвалилося колесо і влетіло в зупинку
    Теги: ДТП Київ громадський транспорт водій аварія
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    ДТП у Києві: в салоні маршрутки перебувало 15 людей (фото)