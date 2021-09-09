Занедбаний льодовий стадіон столиці перетвориться на сучасний спорткомплекс (фото)

Будівництво планують завершити до 1 вересня 2022 року

Майбутня навчально-тренувальна база розташується у приміщенні на проспекті Глушкова

У Голосіївському районі столиці на території недобудованого льодового стадіону на проспекті Глушкова планують побудувати сучасний спортивний комплекс. Про це свідчить тендер держпідприємства «Льодовий стадіон» на будівництво, який було оголошено на ProZorro 8 вересня. Торги мають відбутися 27 вересня.

Згідно з документацією, на території майбутньої навчально-тренувальної бази будуть проходити заняття з бадмінтону, тенісу, волейболу, баскетболу, мініфутболу, художньої гімнастики, фехтування, боксу та спортивних єдиноборств.

Крім того, хочуть побудувати нову помпову станцію.

Загальна вартість робіт оцінюється у 135,3 мільйона гривень. Будівництво планують завершити до 1 вересня 2022 року.

Нагадаємо, у Києві планують запровадити тимчасовий мораторій на забудову в центральній частині столиці.

До слова, Кличко анонсував будівництво в Києві нового сміттєпереробного заводу.