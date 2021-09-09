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    Занедбаний льодовий стадіон столиці перетвориться на сучасний спорткомплекс (фото)

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    Будівництво планують завершити до 1 вересня 2022 року - Занедбаний льодовий стадіон столиці перетвориться на сучасний спорткомплекс (фото)
    Будівництво планують завершити до 1 вересня 2022 року
    Фото: bigkyiv.com.ua

    Майбутня навчально-тренувальна база розташується у приміщенні на проспекті Глушкова

    У Голосіївському районі столиці на території недобудованого льодового стадіону на проспекті Глушкова планують побудувати сучасний спортивний комплекс. Про це свідчить тендер держпідприємства «Льодовий стадіон» на будівництво, який було оголошено на ProZorro 8 вересня. Торги мають відбутися 27 вересня.

    Згідно з документацією, на території майбутньої навчально-тренувальної бази будуть проходити заняття з бадмінтону, тенісу, волейболу, баскетболу, мініфутболу, художньої гімнастики, фехтування, боксу та спортивних єдиноборств.

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    Занедбаний льодовий стадіон столиці перетвориться на сучасний спорткомплекс (фото)
    Занедбаний льодовий стадіон столиці перетвориться на сучасний спорткомплекс (фото)
    Занедбаний льодовий стадіон столиці перетвориться на сучасний спорткомплекс (фото)
    Занедбаний льодовий стадіон столиці перетвориться на сучасний спорткомплекс (фото)

    Крім того, хочуть побудувати нову помпову станцію.

    Загальна вартість робіт оцінюється у 135,3 мільйона гривень. Будівництво планують завершити до 1 вересня 2022 року.

    Нагадаємо, у Києві планують запровадити тимчасовий мораторій на забудову в центральній частині столиці.

    До слова, Кличко анонсував будівництво в Києві нового сміттєпереробного заводу.

    Теги: Київ будівництво тендер ProZorro спорткомплекс стадіон
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    Занедбаний льодовий стадіон столиці перетвориться на сучасний спорткомплекс (фото)