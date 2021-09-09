В Києві нетверезі чоловіки влаштували масову бійку в парку Перемоги (відео)

Одному з охоронців зламали руку, ще один отримав струс мозку

В столичному парку Перемоги (Дніпровський район) дві нетверезі компанії влаштували між собою масову бійку. Згодом обидві групи людей «об'єднались» та кинулись на співробітників муніципальної охорони. Про інцидент повідомляє «Муніципальна варта Києва».

«Дві нетверезі компанії у складі вісім людей, з'ясовували між собою стосунки, за допомогою кулаків та грубої сили. Розбороняти їх довелось наряду Муніципальної Охорони. Замість припинення бійки, хтось з них крикнув «Бий охорону!» І натовп кинувся з кулаками вже на койотів, забувши про попередній конфлікт», – йдеться в повідомленні.

В ході інциденту двох нападників затримано на місці та передано поліції, всі інші втекли. Одному з охоронців зламали руку, ще один отримав струс мозку.

Нагадаємо, п’яні молодики влаштували бійку на ескалаторі в київському метро.

Як повідомлялося, у Києві у дворі будинку на вулиці Осиповського стався конфлікт, який закінчився п'яною різаниною