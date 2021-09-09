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    Журналісти показали закинуту станцію метро «Львівська брама» (фото)

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    &laquo;Львівську браму&raquo; почали будувати ще у середині 90-х років минулого століття - Журналісти показали закинуту станцію метро «Львівська брама» (фото)
    «Львівську браму» почали будувати ще у середині 90-х років минулого століття
    Фото:depo.ua

    Станція розташована між станціями «Золоті ворота» та «Лук'янівська»

    Столиця подала понад 20 інфраструктурних проєктів для можливої реалізації у рамках програми Президента України «Велике будівництво» в місті Києві у 2022 році, серед яких станція метро «Львівська брама» на Сирецько-Печерській лінії. Фотографії «мертвої» станції опублікувало видання Depo.Київ.

    Станція, яку хочуть відкрити в 2022 році, розташована між станціями «Золоті ворота» та «Лук'янівська».

    «Львівську браму» почали будувати ще у середині 90-х років минулого століття.

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    Журналісти показали закинуту станцію метро «Львівська брама» (фото)
    Журналісти показали закинуту станцію метро «Львівська брама» (фото)
    Журналісти показали закинуту станцію метро «Львівська брама» (фото)
    Журналісти показали закинуту станцію метро «Львівська брама» (фото)
    Журналісти показали закинуту станцію метро «Львівська брама» (фото)
    Журналісти показали закинуту станцію метро «Львівська брама» (фото)
    Журналісти показали закинуту станцію метро «Львівська брама» (фото)
    Журналісти показали закинуту станцію метро «Львівська брама» (фото)

    У 1996 році вона вже була практично готова. Але тоді у столичній мерії начебто вирішили почекати доки буде гідний проект реконструкції Львівської площі, де і мали з'явитися виходи зі станції.

    А щоб не затримувати будівництво метро було вирішено зводити наступну за «Львівською брамою» станцію – «Лук'янівську».

    Як раніше повідомлялося, станцію столичного метро «Львівська брама», яка в «замороженому» стані знаходиться на Львівській площі ось уже 25 років, планують добудувати до 2025 року.

    Теги: Київ метро будівництво столиця
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    Журналісти показали закинуту станцію метро «Львівська брама» (фото)