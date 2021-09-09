Журналісти показали закинуту станцію метро «Львівська брама» (фото)

«Львівську браму» почали будувати ще у середині 90-х років минулого століття

Станція розташована між станціями «Золоті ворота» та «Лук'янівська»

Столиця подала понад 20 інфраструктурних проєктів для можливої реалізації у рамках програми Президента України «Велике будівництво» в місті Києві у 2022 році, серед яких станція метро «Львівська брама» на Сирецько-Печерській лінії. Фотографії «мертвої» станції опублікувало видання Depo.Київ.

Станція, яку хочуть відкрити в 2022 році, розташована між станціями «Золоті ворота» та «Лук'янівська».

«Львівську браму» почали будувати ще у середині 90-х років минулого століття.

У 1996 році вона вже була практично готова. Але тоді у столичній мерії начебто вирішили почекати доки буде гідний проект реконструкції Львівської площі, де і мали з'явитися виходи зі станції.

А щоб не затримувати будівництво метро було вирішено зводити наступну за «Львівською брамою» станцію – «Лук'янівську».

Як раніше повідомлялося, станцію столичного метро «Львівська брама», яка в «замороженому» стані знаходиться на Львівській площі ось уже 25 років, планують добудувати до 2025 року.