Від ретро до найсучасніших зразків: Київавтодор презентує свою спецтехніку



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На ВДНГ відбудеться виставка дорожньої техніки

У середу, 23 жовтня, площу Національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ) перетворять на найбільший виставковий майданчик дорожньої техніки. Перед глядачами представлять більш як 230 одиниць спецмашин, які дорожники щоденно використовують у своїй роботі для ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі столиці. Про це повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор».

На виставці можна буде побачити як нову техніку (наприклад, позашляховики з відвалом і солерозкидачем Toyota hilux, сучасні снігоплавильні комплекси Trecan), так і відремонтовані зразки спецавто («золоті ручки», гідромонітори).

Загалом в експозиції покажуть техніку для прибирання снігу, ремонту асфальтового покриття, виконання будівельних робіт, нанесення дорожньої розмітки, очистки зливостоків. Будуть представлені зразки всесвітньо відомих виробників Mercedes, Bucher, Crafco, Schmidt, Hofmann, LineLazer, Wirtgen, Vogele, МАN, JCB та інші.

Про кожну одиницю техніки зможуть розповісти механізатори, які працюють за кермом спецмашин.

На найбільшу виставку дорожньої техніки у столиці 23 жовтня о 10:00 запрошують усіх охочих.

Місце проведення: просп. Академіка Глушкова, 1, площа перед входом у Національний комплекс «Експоцентр України» (ВДНГ).