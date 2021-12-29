Два покоління братів Кличків привітало українців зі святами (фото)
Віталій Кличко показав своїх красенів-синів
Мер Києва, колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі Віталій Кличко зі своїм братом боксером та двома синами – Єгором і Максимом – привітали українців з новорічними святами.
Міський голова на своїй сторінці у Facebook оприлюднив родинне фото і написав: «Два покоління братів. Вітаємо з прийдешніми святами!».
Раніше Наталія Кличко, дружина мера Києва Віталія Кличка, привітала підписників своєї сторінки в «Інстаграмі» з новорічними святами і потішила свіжими фото своєї родини. На знімках – сама Наталія та троє дітей: сини Єгор, Максим та донька Ліза. Віталія Кличка на фотографії немає.
Нагадаємо також, що Кличко під час новорічного привітання обмовився та побажав українцям добре зустріти 2222 рік. Проте, він гідно вийшов з незручної ситуації: замовив календар і зробив підпис: «Завжди дивіться в завтрашній день!». Раніше Кличко неодноразово припускався обмовок під час виступів. Минулого року Кличко-старший навіть випустив книжку своїх крилатих висловів. Самому меру найбільше подобається такий: «А сьогодні у завтрашній день не всі можуть дивитися. Точніше дивитися можуть не тільки всі, мало хто може це робити».