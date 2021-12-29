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    Два покоління братів Кличків привітало українців зі святами (фото)

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    Віталій Кличко пишається своєю родиною - Два покоління братів Кличків привітало українців зі святами (фото)
    Віталій Кличко пишається своєю родиною
    фото: Віталій Кличко/Facebook

    Віталій Кличко показав своїх красенів-синів

    Мер Києва, колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі Віталій Кличко зі своїм братом боксером та двома синами – Єгором і Максимом – привітали українців з новорічними святами.

    Міський голова на своїй сторінці у Facebook оприлюднив родинне фото і написав: «Два покоління братів. Вітаємо з прийдешніми святами!».

    Раніше Наталія Кличко, дружина мера Києва Віталія Кличка, привітала підписників своєї сторінки в «Інстаграмі» з новорічними святами і потішила свіжими фото своєї родини. На знімках – сама Наталія та троє дітей: сини Єгор, Максим та донька Ліза. Віталія Кличка на фотографії немає.

    Сім'я Віталія Кличка. Фото: Наталія Кличко/«Інстаграм»
    Сім'я Віталія Кличка. Фото: Наталія Кличко/«Інстаграм»

    Нагадаємо також, що Кличко під час новорічного привітання обмовився та побажав українцям добре зустріти 2222 рік. Проте, він гідно вийшов з незручної ситуації: замовив календар і зробив підпис: «Завжди дивіться в завтрашній день!». Раніше Кличко неодноразово припускався обмовок під час виступів. Минулого року Кличко-старший навіть випустив книжку своїх крилатих висловів. Самому меру найбільше подобається такий: «А сьогодні у завтрашній день не всі можуть дивитися. Точніше дивитися можуть не тільки всі, мало хто може це робити».

    Теги: Віталій Кличко Київ Володимир Кличко мер
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    Два покоління братів Кличків привітало українців зі святами (фото)