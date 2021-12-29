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    Столична влада радить киянам готувати «тривожні валізи»

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    Заступник голови КМДА порадив киянам готуватися до найгіршого сценарію розвитку подій - Столична влада радить киянам готувати «тривожні валізи»
    Заступник голови КМДА порадив киянам готуватися до найгіршого сценарію розвитку подій
    фото: glavcom.ua

    Заступник Кличка: «Трапитися ж може все, що завгодно»

    Киянам слід заздалегідь подбати про так звані «тривожні валізи» на випадок початку збройного наступу Російської Федерації проти України. Такими міркуваннями в інтерв’ю «Главкому» поділився заступник голови КМДА Андрій Крищенко.

    «Бажано завжди мати набір речей – так звану «тривожну валізу», яку можна швидко взяти із собою. В першу чергу, це – документи, медикаменти на всіх членів сім’ї, зручний одяг по сезону, запас продуктів на добу-дві (консерви, сухпай армійський можна купити зараз в інтернеті). Бажано отримати якісь навички першої медичної допомоги: не обов’язково курси проходити, зараз багато роликів на цю тему в інтернеті», – зазначив заступник Кличка.

    Андрій Крищенко нагадав, що війна триває вже восьмий рік і ескалація теоретично можлива в будь-який момент.

    «Місцева влада може насамперед надати інформацію. Людина, яка нею озброєна, може робити ті чи інші висновки і, відповідно, не буде піддаватися паніці. Ми ж не панікуємо, коли сідаємо до літака і кожного разу нам показують, де знаходяться аварійні виходи, як користуватися кисневими масками і де знаходиться рятувальний жилет. Це ж не означає, що це все обов’язково знадобиться. Просто ця інформація для того, аби люди в критичній ситуації чітко розуміли свої дії», – підсумував Крищенко.

    Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що На тлі стягнення російських військ до кордонів України Київ готується до найгіршого сценарію.

    Раніше повідомлялося, що Росія продовжує нарощувати військові сили біля кордону з Україною. Опублікована свіжа карта Міністерства оборони з розташуванням російських військ.

    Читайте також інтерв'ю: Андрій Крищенко: Киянам бажано завжди мати «тривожну валізу»
    Теги: Росія Віталій Кличко війна місцева влада Андрій Крищенко КМДА
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    Столична влада радить киянам готувати «тривожні валізи»