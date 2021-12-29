Столична влада радить киянам готувати «тривожні валізи»

Заступник Кличка: «Трапитися ж може все, що завгодно»

Киянам слід заздалегідь подбати про так звані «тривожні валізи» на випадок початку збройного наступу Російської Федерації проти України. Такими міркуваннями в інтерв’ю «Главкому» поділився заступник голови КМДА Андрій Крищенко.

«Бажано завжди мати набір речей – так звану «тривожну валізу», яку можна швидко взяти із собою. В першу чергу, це – документи, медикаменти на всіх членів сім’ї, зручний одяг по сезону, запас продуктів на добу-дві (консерви, сухпай армійський можна купити зараз в інтернеті). Бажано отримати якісь навички першої медичної допомоги: не обов’язково курси проходити, зараз багато роликів на цю тему в інтернеті», – зазначив заступник Кличка.

Андрій Крищенко нагадав, що війна триває вже восьмий рік і ескалація теоретично можлива в будь-який момент.

«Місцева влада може насамперед надати інформацію. Людина, яка нею озброєна, може робити ті чи інші висновки і, відповідно, не буде піддаватися паніці. Ми ж не панікуємо, коли сідаємо до літака і кожного разу нам показують, де знаходяться аварійні виходи, як користуватися кисневими масками і де знаходиться рятувальний жилет. Це ж не означає, що це все обов’язково знадобиться. Просто ця інформація для того, аби люди в критичній ситуації чітко розуміли свої дії», – підсумував Крищенко.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що На тлі стягнення російських військ до кордонів України Київ готується до найгіршого сценарію.

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