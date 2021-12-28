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    Віталій Кличко привітав киян із новим 2222 роком (відео)

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    Віталій Кличко вміє створити святковий настрій - Віталій Кличко привітав киян із новим 2222 роком (відео)
    Віталій Кличко вміє створити святковий настрій
    Фото: pravda.com.ua

    Мер української столиці помилився на два століття

    Градоначальник Києва, колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі Віталій Кличко під час новорічного привітання обмовився та побажав українцям добре зустріти 2222 рік.

    «З гарним настроєм зустрічаємо новий… 2220-й… 2222-й рік!», – сказав Віталій Кличко у своєму зверненні.

    Віталій відомий тим, що неодноразово припускався обмовок під час виступів. Минулого року Кличко-старший навіть випустив книжку своїх крилатих висловів. Самому меру найбільше подобається такий: «А сьогодні у завтрашній день не всі можуть дивитися. Точніше дивитися можуть не тільки всі, мало хто може це робити».

    Останній поєдинок Віталій Кличко провів у вересні 2012 року, перемігши Мануеля Чарра. Усього на рахунку українського боксера 45 перемог (зокрема 41 нокаутом) та дві поразки.

    Раніше дружина Віталія Кличка Наталія показала дітей.

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    Теги: Віталій Кличко Київ бокс мер
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    Віталій Кличко привітав киян із новим 2222 роком (відео)