Віталій Кличко привітав киян із новим 2222 роком (відео)

Мер української столиці помилився на два століття

Градоначальник Києва, колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі Віталій Кличко під час новорічного привітання обмовився та побажав українцям добре зустріти 2222 рік.

«З гарним настроєм зустрічаємо новий… 2220-й… 2222-й рік!», – сказав Віталій Кличко у своєму зверненні.

Віталій відомий тим, що неодноразово припускався обмовок під час виступів. Минулого року Кличко-старший навіть випустив книжку своїх крилатих висловів. Самому меру найбільше подобається такий: «А сьогодні у завтрашній день не всі можуть дивитися. Точніше дивитися можуть не тільки всі, мало хто може це робити».

Останній поєдинок Віталій Кличко провів у вересні 2012 року, перемігши Мануеля Чарра. Усього на рахунку українського боксера 45 перемог (зокрема 41 нокаутом) та дві поразки.

Раніше дружина Віталія Кличка Наталія показала дітей.