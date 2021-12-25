Дружина Кличка показала дітей (фото)

Усі діти мера Києва вищі Наталії на голову

Наталія Кличко, дружина мера Києва Віталія Кличка, привітала підписників своєї сторінки в «Інстаграмі» з новорічними святами. І потішила свіжими фото своєї родини. На знімках – сама Наталія та троє дітей: сини Єгор, Максим та донька Ліза, Віталія Кличка на фотографії немає.

Раніше ми писали, що дружина київського градоначальника нечасто радує підписників новинами у своїх соцмережах – може не заглядати на свої сторінки тижнями. Але днями виклала до «Інстаграма» кілька постів поспіль. На одному прикрашала з дітьми ялинку, на другому похвалилася новою стрижкою. Під фото 47-річна ексмодель, яка вже багато років живе з трьома дітьми в Німеччині, написала: «Моя нова стрижка. Скільки себе пам'ятаю, я завжди змінювала зачіски. Нескінченне бажання змін – моя природа».

Підписники схвально сприйняли новий образ Наталії. На один із коментарів: «Раніше у вас був схожий образ», Кличко відповіла: «Ви маєте рацію, я не далеко пішла від попереднього образу. Напевно, все-таки люблю зміни, але не радикальні. Хоча хто знає, адже будуть великі зміни… А з ними змінюємося і ми, і наш образ».