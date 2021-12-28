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    Кличко випустив календар зі своїм ляпом про новий 2222 рік (фото)

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    Віталій Кличко - Кличко випустив календар зі своїм ляпом про новий 2222 рік (фото)
    Віталій Кличко
    Фото: КМДА

    Мер столиці потішив підписників своєї сторінки в соцмережах

    Віталій Кличко гідно вийшов з незручної ситуації, коли, вітаючи українців з Новим роком, обмовився, і привітав одразу з 2222 роком (відео). Він встиг уже замовити календар і зробити підпис: «Завжди дивіться в завтрашній день!»

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    Віталій Кличко неодноразово припускався обмовок під час виступів. Минулого року Кличко-старший навіть випустив книжку своїх крилатих висловів. Самому меру найбільше подобається такий: «А сьогодні у завтрашній день не всі можуть дивитися. Точніше дивитися можуть не тільки всі, мало хто може це робити».

    Останній боксерський поєдинок Віталій Кличко провів у вересні 2012 року, перемігши Мануеля Чарра. Усього на рахунку українського боксера 45 перемог (зокрема 41 нокаутом) та дві поразки.

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    Теги: Віталій Кличко бокс мер
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    Кличко випустив календар зі своїм ляпом про новий 2222 рік (фото)