Два райони на Київщині роками не можуть вирішити, хто прибере сміттєзвалище



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стихійне сміттєзвалище знаходиться на межі Білоцерківського та Васильківського районів

У деяких населених пунктах Київської області спостерігається серйозна проблема зі сміттям.

Мова піде про стихійне сміттєзвалище, яке знаходиться на межі Білоцерківського та Васильківського районів протягом вже близько 5 років. Купи сміття лежать обабіч дороги Київ – Фастів – Біла Церква. Тут можна побачити що завгодно: туші мертвих тварин, побутові відходи, скло, залишки побутової хімії та різний непотріб. Щодня гори відходів тільки збільшуються та перекочовують у лісосмугу поряд зі сільськогосподарськими полями.

Однак хто саме має навести лад та вирішити дану проблему, ніяк не вирішать ні у Білоцерківській, ні у Васильківській райдержадміністрації. Відтак зволікання та бездіяльність чиновників триває роками, немає жодної перевірки екоінспекції та найменшого натяку на організацію і забезпечення вивозу сміття із району.

Люди і надалі, не маючи місця, куди подіти відходи, просто скидають їх до посадки, а тим часом продукти гниття і розпаду потрапляють у ґрунтові води, які є джерелом водопостачання. До того ж у повітря викидається неймовірна кількість шкідливих речовин.

Привернути увагу державних чинів до проблеми вже неодноразово намагалися і небайдужі активісти, і представники білоцерківської влади.

Приміром декілька років тому депутат Білоцерківської міської ради Володимир Бабенко вже піднімав це питання та активно висвітлював його в мережі.

Оскільки чиновники обох адміністрацій не можуть дійти згоди, хто має позбутися несанкціонованого сміттєзвалища, є сподівання, що в цю ситуацію з рештою втрутиться керівництво області, каже Бабенко: «Ми мусимо звертатися до очільника області аби з його допомогою нарешті навести лад, адже очільник Васильківської РДА Владислав Одинець та в.о. голови Білоцерківської РДА Юрій Савчук ніяк не можуть розібратися, чия це земля».

Джерело: Моя Київщина