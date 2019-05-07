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    За рік в Україні утилізували понад 30 тис. тонн небезпечних продуктів

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    За рік в Україні утилізували понад 30 тис. тонн небезпечних продуктів

    Утилізація недоброякісної продукції відбувається на державних підприємствах, що входять до держпідприємства «Укрветсанзавод»

    Протягом минулого року працівники Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів здійснили утилізацію близько 31 тис. т небезпечних продуктів. Про це повідомив директор Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Борис Кобаль, передає УНН.

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    За даними відомства, протягом минулого року в Україні інспектори Держпродспоживслужби не допустили до реалізації всього 31400,1 т небезпечної продукції тваринного походження, з яких 195,3 т направили на знезараження, близько 345 т були знешкоджені та 30860 т утилізовані.

    У відомстві уточнили, що утилізація недоброякісної продукції відбувається на державних підприємствах, що входять до держпідприємства «Укрветсанзавод».

    Крім того, протягом минулого року Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів попередила 63 випадки завезення в Україну небезпечних об’єктів.

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