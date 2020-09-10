«Двійники» на дорогах: у Києві за тиждень поліція виявила 10 підробок номерів авто



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Під час перевірки Hyundai поліцейські виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу і номерів агрегатів автомобіля Фото: Патрульна поліція Києва

Водії почали отримувати штрафи за перевищення швидкості, але на фото не їхні автомобілі

У Києві патрульні поліцейські продовжують викривати автомобілі-«двійники»: за минулий тиждень 10 випадків виявлення документів та номерів агрегатів автомобіля з ознаками підробки.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

«У серпні до поліції Київської області звернувся громадянин та повідомив, що отримав штрафи за перевищення швидкості, але на фото не його транспортний засіб. На пошук ймовірного «двійника» були орієнтовані наряди патрульної поліції. Учора автопатруль звернув увагу на автомобіль Hyundai на Кільцевій дорозі, номерні знаки якого збігалися з тими, які повідомив заявник», - розповіли патрульні.

Інспектори зупинили автомобіль, а під час перевірки документів виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Крім того, номери агрегатів автомобіля не відповідали зазначеним у базі.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для з'ясування обставин події.

Нагадаємо, автоматична система фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху вже три місяці працює на дорогах Києва та області.

За цей час поліція винесла 833,8 тис. постанов за наслідками порушень ПДР, з них понад 645 тисяч уже сплачено.

Як розповів в інтерв’ю «Главкому» заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, за незаконні маніпуляції з номерами на водіїв чекають штрафи, а за повторне порушення – штраф більшого розміру або громадські роботи.

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