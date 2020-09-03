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    Новини

    Під Києвом ганяв п’яний водій маршрутки (фото)

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    <span lang="UK">Щоб втихомирити п'яного водія, правоохоронці були змушені надягти на нього наручники</span> - Під Києвом ганяв п’яний водій маршрутки (фото)
    Щоб втихомирити п'яного водія, правоохоронці були змушені надягти на нього наручники
    Фото: Київ оперативний

    Під час затримання чоловік поводився дуже агресивно

    У місті Вишневе Києво-Святошинського району поліція затримала п’яного водія маршрутки №805 (Залізнична станція м. Вишневе – Залізничний вокзал м. Київ).

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook

    Водій «трохи заблукав і мчав, порушуючи ПДР». Його помітили співробітники Департаменту охорони та затримали.

    Під час затримання чоловік поводився дуже агресивно.

    Надалі охоронці передали водія поліцейським. Щоб втихомирити водія правоохоронці були змушені надягти на нього наручники.

    Від проходження тестів на стан сп’яніння водій відмовився.

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    Під Києвом ганяв п’яний водій маршрутки (фото)
    Під Києвом ганяв п’яний водій маршрутки (фото)
    Під Києвом ганяв п’яний водій маршрутки (фото)
    Під Києвом ганяв п’яний водій маршрутки (фото)

    Нагадаємо, 11 серпня на Північному мосту у Києві у маршрутки зламалася задня вісь та вилетіла разом з колесами. В результаті самовільного руху коліс відбулося пошкодження автомобіля Renault.

    Того ж дня на вулиці Генерала Наумова у Святошинському районі Києва, місцевість Новобіличі, маршрутка в'їхала у МАФ.

    Київські приватні перевізники хочуть підняти вартість проїзду в маршрутках.

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