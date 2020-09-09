За три тижні зі столичних доріг евакуювали майже 4 тис. автівок «героїв парковки»



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Порушників правил паркування евакуюють на штрафмайданчики

Найпоширенішими порушеннями є зупинка на пішохідному переході

Протягом останніх трьох тижнів з вулиць Києва за порушення правил паркування евакуювали майже 4 тисячі авто. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

«Мета міської влади – зменшити кількість евакуацій та створити умови, щоб водії не порушували правила зупинки, стоянки та паркування. Для цього, до прикладу, облаштовуємо перехоплюючі паркінги на в’їздах до Києва. Відсутність евакуацій означала б відсутність порушень правил паркування, відповідно – дороги розвантажаться від заторів та зменшиться кількість ДТП. Столичні водії мають усвідомити, що краще запаркуватися на 200-300 м далі, оплатити парковку і бути спокійними, аніж потім шукати авто на штрафмайданчиках і оплачувати штрафи», – зазначив директор Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Осипов.

За його словами, найпоширенішими порушеннями, за які евакуюють авто, є зупинка на пішохідному переході, зупинка на виїзді з прилеглих територій, на смугах громадського транспорту, перехрестях, зупинках громадського транспорту тощо.

Нагадаємо, що безпечно припаркувати автомобіль можна лише на спеціально відведених для цього майданчиках, сплативши за паркування у будь-який зручний спосіб:

у паркоматі,

мобільному додатку,

за допомогою SMS

придбавши паркувальний талон.

У разі порушень правил паркування і евакуації автомобіля сплатити штраф та оформити документи для видачі автомобіля можна за допомогою додатку Kyiv Smart City.

Як повідомлялося, протягом липня-серпня 2020 року за порушення правил паркування транспортних засобів до столичного бюджету надійшло 2,677 млн грн штрафів.