Двох керівників слідчих відділів ДФС Київщини судитимуть за хабар



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Службовці отримали від адвоката $3 тис. за не притягнення його підзахисного до кримінальної відповідальності

На лаві підсудних опинилися двоє керівників слідчих відділів Державної фіскальної служби у Київській області за одержання від адвоката 3 тисяч доларів хабара. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

«За процесуального керівництва прокуратури Київської області скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за не вчинення такою особою в інтересах третьої особи, будь-яких дій, з використанням свого службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб) стосовно начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області та його заступника», - йдеться в повідомленні.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані службові особи, які займають відповідальне становище, отримали від адвоката неправомірну вигоду в сумі 3 тис. доларів США за не притягнення його підзахисного до кримінальної відповідальності.

За скоєне кримінальне правопорушення обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, начальника відділу інспекції державного контролю об’єктів культурної спадщини та археологічного нагляду Департаменту охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації затримали під час одержання неправомірної вигоди.