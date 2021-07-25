Двох нетверезих водіїв маршруток виявили у Києві

Один з водіїв, будучи нетверезим, все одно розвозив пасажирів

Порушники втратили права на керування транспортними засобами

Двох водіїв столичних маршрутних таксі відсторонили від керування транспортними засобами після того, як вони не пройшли тест на алкоголь. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на прес-службу патрульної поліції Києва.

«Патрульні відділу безпеки дорожнього руху під час проведення профілактичних заходів з перевірки пасажирського транспорту, виявили двох водіїв у стані можливого сп'яніння», – йдеться в повідомленні.

Одного з водіїв з явними ознаками наркотичного сп'яніння виявили на вулиці Будіндустрії, під час перевірки автобуса «Стрий-Авто». Чоловік відмовився пройти огляд у встановленому законом порядку.

При цьому другого порушника патрульні зупинили на вулиці Малиновського.

«Водій автобуса «Богдан» здійснював перевезення пасажирів з ознаками алкогольного сп'яніння. Від огляду приладом Драгер, чоловік відмовився теж», – йдеться в повідомленні.

Інспектори склали на водіїв протоколи за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та постанову за ч. 9 ст. 133-1 (перевезення пасажирів водієм, який не пройшов передрейсового медичного огляду) КпАП.

Раніше повідомлялось, що на вулиці Газопровідній у Києві (місцевість Берковець) сталася автопригода за участі маршрутного автобуса «Богдан» і велосипедиста. Попередньо інспектори з'ясували, що водій автобуса, перебуваючи в нетверезому стані, не помітивши велосипедиста, здійснив наїзд на нього, після чого, не впоравшись з керуванням, з'їхав з дороги і врізався в стовп.