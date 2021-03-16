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    Двох рибалок врятували з крижини в районі Київського водосховища

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    Всього до пошуково-рятувальних робіт було залучено 7 чоловік - Двох рибалок врятували з крижини в районі Київського водосховища
    Всього до пошуково-рятувальних робіт було залучено 7 чоловік
    Фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

    Пригода сталася поблизу села Сухолуччя

    Двох рибалок зняли з крижини, що пливла Дніпром, рятувальники Кївської області. Як повідомляється на сторінці Головного управління ДСНС України у регіоні, пригода сталася поблизу села Сухолуччя.

    Врятовані – мешканці цього ж села.

    В понеділок, 15 бeрeзня, о 18:25 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про те, що на крижині поблизу Сухолуччя в районі Київського водосховища знаходяться двоє місцевих рибалок та не можуть самостійно дістатися до берега.

    На місце події було направлено водолазно-рятувальне відділення 10-го Державного пожежно-рятувального загону м. Вишгород.

    В ході пошуково-рятувальних робіт, встановлено, що відстань від берега до крижини становить орієнтовно 1,5 км.

    Особовим складом водолазно-рятувального відділення врятовано та доправлено на берег двох рибалок 1964 та 1987 років народження.

    Чоловіки від надання медичної допомоги відмовилися.

    До пошуково-рятувальних робіт було залучено 7 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.

    Як повідомлялося раніше, 1 березня, співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій довелося рятувати чоловіків, які дрейфували на крижині по Дніпру.

    Перед цим рятувальниками вдалося врятувати жінку, що провалилася під кригу на Русанівському каналі, намагаючись врятувати свого собаку.

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    Теги: ДСНС Київщина рятувальники річка Дніпро чоловік
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