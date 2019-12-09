На Дніпрі водолази врятували чоловіка, що займався підводним полюванням (фото)
За допомогою водолазно-рятувального спорядження чоловіка вдалося витягнути із води
Фото: ДСНС
Чоловік під час підводного полювання не зміг самостійно дістатися до берега
У суботу, 7 грудня, о 16:15 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про те, що чоловік потребує допомоги на річці Дніпро у місті Вишгород.
На місце події було направлено водолазно-рятувальне відділення 10-го ДПРЗ м. Вишгород, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
Рятувальники на місці встановили, що чоловік під час підводного полювання не зміг самостійно дістатися до берега.
За допомогою водолазно-рятувального спорядження чоловіка вдалося витягнути із води на рятувальний човен та доправити до берега.