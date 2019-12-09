На Дніпрі водолази врятували чоловіка, що займався підводним полюванням (фото)



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За допомогою водолазно-рятувального спорядження чоловіка вдалося витягнути із води Фото: ДСНС

Чоловік під час підводного полювання не зміг самостійно дістатися до берега

У суботу, 7 грудня, о 16:15 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про те, що чоловік потребує допомоги на річці Дніпро у місті Вишгород.

На місце події було направлено водолазно-рятувальне відділення 10-го ДПРЗ м. Вишгород, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Рятувальники на місці встановили, що чоловік під час підводного полювання не зміг самостійно дістатися до берега.

За допомогою водолазно-рятувального спорядження чоловіка вдалося витягнути із води на рятувальний човен та доправити до берега.