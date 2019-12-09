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    На Дніпрі водолази врятували чоловіка, що займався підводним полюванням (фото)

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    За допомогою водолазно-рятувального спорядження чоловіка вдалося витягнути із води - На Дніпрі водолази врятували чоловіка, що займався підводним полюванням (фото)
    За допомогою водолазно-рятувального спорядження чоловіка вдалося витягнути із води
    Фото: ДСНС

    Чоловік під час підводного полювання не зміг самостійно дістатися до берега

    У суботу, 7 грудня, о 16:15 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про те, що чоловік потребує допомоги на річці Дніпро у місті Вишгород.

    На місце події було направлено водолазно-рятувальне відділення 10-го ДПРЗ м. Вишгород, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Рятувальники на місці встановили, що чоловік під час підводного полювання не зміг самостійно дістатися до берега.

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    На Дніпрі водолази врятували чоловіка, що займався підводним полюванням (фото)
    На Дніпрі водолази врятували чоловіка, що займався підводним полюванням (фото)
    На Дніпрі водолази врятували чоловіка, що займався підводним полюванням (фото)

    За допомогою водолазно-рятувального спорядження чоловіка вдалося витягнути із води на рятувальний човен та доправити до берега.

    ДСНС Київщина рятувальники річка Дніпро чоловік
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