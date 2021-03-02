Із крижини, що пливла Дніпром, київські рятувальники зняли двох чоловіків (відео)

Крижину з людьми на ній помітили неподалік мосту Патона

Відлига, що триває у Києві обертається небезпечними ситуаціями, появʼязаними із поводжегням людей на льоду. Зокрема учора, 1 березня, співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій довелося рятувати чоловіків, які дрейфували на крижині по Дніпру.

Про пригоду повідомляє Головне управління ДСНС міста Києва на Facebook.

Відповідно до повідомлення, про інцидент рятувальникам стало відомо близько 16:10. На крижині по Дніпру біля мосту Патона пливло двоє чоловіків. Бійцям ДСНС вдалося їх щвидко зняти за допомогою надувного човна.

Як з'ясувалося, двоє молодих людей прогулювалися по льоду, але раптово крижина відкололася і їх течія понесла їх від берега.

Як повідомлялося раніше, два дні тому вдалося врятувати жінку, що провалилася під кригу на Русанівському каналі, намагаючись врятувати свого собаку.