Екологічна інспекція іде з перевіркою в парк Партизанської слави



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Парк Партизанської слави у червні відкрили після реконструкції

Ресторан незаконно захопив частину заповідної території

Державна екологічна інспекція вже цього тижня розпочне перевірку столичного парку Партизанської слави. Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, під час особистого прийому небайдужі кияни продемонстрували фотографії, що свідчать про порушення природоохоронного законодавства.

«Ресторан незаконно захопив частину заповідної території, не демонтовано бетонні основи від прибраних атракціонів, плиткою заклали поверхневу кореневу систему сосон, що призведе до втрати дерев, адже їхнє коріння живиться за рахунок роси й конденсованої вологи», – зазначив Мальований.

Посадовець повідомив, що Держекоінспекція порахує збитки й зобов'яже усунути всі порушення.

«Будівництво, засмічення й нанесення шкоди зеленим насадженням заборонені на території природно-заповідного фонду. Ці заборони стосуються й столичного регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», – підкреслив Мальований.

Він нагадав, що у червні за засмічення цього парку будівельними відходами Держекоінспекція нарахувала збитків на понад 20 млн гривень.

До слова, у червні цього року у парку Партизанської слави почав працювати новий світловий пішохідний фонтан.