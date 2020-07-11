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    Столичні парки та сквери почала патрулювати кінна поліція

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    <p>Кінне патрулювання у столиці почалося із запізненням через карантин</p> - Столичні парки та сквери почала патрулювати кінна поліція

    Кінне патрулювання у столиці почалося із запізненням через карантин

    Кінна поліція в режимі патрулювання обстежує територію парків

    У Києві із запізненням через карантин почався сезон патрулювання паркових і лісопаркових зон співробітниками кінної поліції.

    Про це повідомила патрульна поліція Києва в Telegram.

    «Із моменту послаблення карантинних заходів усе більше людей почали відвідування місця відпочинку, тож було прийнято рішення посилити там патрулювання за допомогою кінного підрозділу», — повідомляє поліція.

    Кінна поліція в режимі патрулювання обстежує територію парків, стежить за громадським порядком і безпекою, а також реагує на виклики громадян.

    До слова, охорона виявила «розтяжку» у Сирецькому парку в Києві (відео).

    Національна поліція України Київ карантин парк ліс
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