Столичні парки та сквери почала патрулювати кінна поліція
Кінне патрулювання у столиці почалося із запізненням через карантин
Кінна поліція в режимі патрулювання обстежує територію парків
У Києві із запізненням через карантин почався сезон патрулювання паркових і лісопаркових зон співробітниками кінної поліції.
Про це повідомила патрульна поліція Києва в Telegram.
«Із моменту послаблення карантинних заходів усе більше людей почали відвідування місця відпочинку, тож було прийнято рішення посилити там патрулювання за допомогою кінного підрозділу», — повідомляє поліція.
Кінна поліція в режимі патрулювання обстежує територію парків, стежить за громадським порядком і безпекою, а також реагує на виклики громадян.
До слова, охорона виявила «розтяжку» у Сирецькому парку в Києві (відео).