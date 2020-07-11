Столичні парки та сквери почала патрулювати кінна поліція



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Кінне патрулювання у столиці почалося із запізненням через карантин

Кінна поліція в режимі патрулювання обстежує територію парків

У Києві із запізненням через карантин почався сезон патрулювання паркових і лісопаркових зон співробітниками кінної поліції.

Про це повідомила патрульна поліція Києва в Telegram.

«Із моменту послаблення карантинних заходів усе більше людей почали відвідування місця відпочинку, тож було прийнято рішення посилити там патрулювання за допомогою кінного підрозділу», — повідомляє поліція.

Кінна поліція в режимі патрулювання обстежує територію парків, стежить за громадським порядком і безпекою, а також реагує на виклики громадян.

До слова, охорона виявила «розтяжку» у Сирецькому парку в Києві (відео).