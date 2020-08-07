У столиці за 160 млн грн збудують пішохідний променад із веломагістраллю



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Під дніпровськими кручами з'явиться нова зона відпочинку для киян та гостей міста Фото ілюстративне

У столиці з’явиться нова рекреаційна зона

У Києві вздовж Набережного шосе під дніпровськими кручами з’явиться нова рекреаційна зона: збудують велодоріжку й пішохідний променад з освітленням і зонами відпочинку, спорудять нові підпірні стінки і відремонтують існуючі.

Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Пішохідний променад з озелененням і веломагістраллю планують збудувати вздовж Набережного шосе. Велодоріжка зв’яже міст ім. Патона, міст Метро (запланований веломаршрут Лісова - Центр), Парковий Пішохідний міст (виїзд на рекреаційну зону Труханового острова, а також на веломаршрут Троєщина-Центр) і Поділ.

Проєктом передбачено виконати комплекс робіт на ділянці понад 5 км.

Зокрема, на першому етапі демонтують стару конструкцію покриття, а також елементи, які заважатимуть будівництву. На виконання цих робіт необхідно близько 9 млн грн.

По всій довжині велодоріжки і тротуару нині відсутнє освітлення. Проєктом передбачено встановлення опор, світильників, прокладання енергомережі і підключення її до міської системи. На виконання зазначених робіт необхідно близько 11,8 млн грн.

Оновлять вздовж нового маршруту й інженерні системи. Зокрема, мережу зливостоків і систему відведення дренажних вод. Передбачено будівництво нових ділянок. Вартість таких робіт складає близько 15,8 млн грн.

Нова велодоріжка матиме кількашарове асфальтове покриття. Також збудують основу – піщано-щебеневу подушку. Площа покриття велосипедної доріжки складатиме 13,027 тис. кв. м. На виконання безпосередньо робіт з будівництва всіх шарів конструкції велосипедної доріжки та тротуару вздовж неї (починаючи з корита та закінчуючи влаштуванням верхнього шару покриття), необхідно близько 93 млн грн.

Аби стримати схил на нижніх ярусах – збудують нові підпірні стінки. Також відремонтують існуючі протизсувні споруди. На це передбачено близько 5,8 млн грн.

Пішохідну зону облаштують з фігурних елементів мощення. Виконають все за концепцією «безбар’єрного середовища». На перетинах велодоріжки з проїжджою частиною встановлять світлофори. Це значно підвищить безпеку для тих, хто рухається на ровері.

Нову велодоріжку й пішохідну зона приєднають до системи Kyiv Smart City. Вздовж маршруту встановлять камери відеоспостереження. По всій протяжності прокладуть мережі для роботи системи відеонагляду. На це кошторисом передбачено 10,8 млн грн.

Вздовж велодоріджки і променаду висадять нові дерева, кущі, газони. З’являться вздовж Набережного шосе лави та зони відпочинку. На благоустрій території передбачено 13,4 млн грн.

Інша частина коштів передбачена на археологічні вишукування (в разі необхідності), створення безпечних умов на будівництві та інші виробничі витрати.





Як повідомлялося, наприкінці цього тижня завершиться капітальний ремонт дороги на проспекті Любомира Гузара в Києві.

Із 6 серпня до 14 серпня буде частково обмежено рух транспорту на Либідській площі в Києві у зв’язку з ремонтними роботами.