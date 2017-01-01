Екологічна облава в центрі столиці. «Київводоканал» влаштував перевірку каналізації елітного бізнес-центру (фото, відео)

У Печерському районі столиці комунальники провели відбір стічних вод

Сьгодні у центрі Києва, по вулиці Московській, 32/2, співробітники «Київводоканалу» провели плановий відбір стічних вод з каналізаційного колодязя одного з бізнес-центрів міста. Працівник водоканалу відібрав рідину у достатньому об’ємі, який за призначенням ділиться на три зразки: контрольну для водоканалу, паралельну для



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У Печерському районі столиці комунальники провели відбір стічних вод

Сьгодні у центрі Києва, по вулиці Московській, 32/2, співробітники «Київводоканалу» провели плановий відбір стічних вод з каналізаційного колодязя одного з бізнес-центрів міста.

Працівник водоканалу відібрав рідину у достатньому об’ємі, який за призначенням ділиться на три зразки: контрольну для водоканалу, паралельну для підприємства та арбітражну.

Відбір контрольних проб здійснюється в присутності уповноваженого представника підприємства та фіксується у спеціальному акті відбору проб.

«Результати аналізу проби будуть відомі протягом доби. Після чого буде зроблено висновок, чи відповідають стічні води цього підприємства Умовам на скид, виданих Департаментом екологічного нагляду Київводоканалу. Якщо не відповідають, то будуть зроблені нарахування, які треба сплатити протягом десяти днів» – розповіла начальник відділу екології, дозвільної документації та розрахунків Галина Більська.

Завдяки наявності паралельної проби підприємство має право оскаржити висновки хімічного аналізу лабораторії Київводоканалу. Для цього потрібно лише звернутися до акредитованої лабораторії та надати зразок для проведення хімічного аналізу.

Арбітражна проба опломбовується водоканалом та скріплюється підписами представників водоканалу та підприємства і зберігається в холодильній шафі лабораторії Київводоканалу. У випадку незгоди підприємства з рішенням лабораторії водоканалу, арбітражна проба розпломбовується та в арбітражній лабораторії в присутності представників обох сторін виконується її аналіз.

Контроль за якістю стічних вод підприємств має за мету збереження каналізаційної мережі від руйнування, які спричиняють недопустимі забруднення у вигляді фосфатів, азоту амонійного, жирів, а також знизити проблеми, які можуть бути при очистці стічних вод на Бортницькій станції аерації. Адже за статистичними даними за 11 місяців цього року у столиці аварійні бригади «Київводоканалу» ліквідували близько 86 аварій на каналізаційних мережах.

Комунальники нагадали, що кожне підприємство повинне мати Паспорти водного господарства та Умови на скид. Ці документи сприяють запобіганню порушень у роботі мереж і споруд каналізації, підвищенню рівня безпеки їх експлуатації та забезпеченню охорони навколишнього природного середовища від забруднення.

«Нині прийом та видача Паспортів водного господарства та Умов на скид стічних вод в систему каналізації проводиться не лише на Лівому, а й на Правому березі Києва — в центрі обслуговування споживачів №1, за адресою вул. Лейпцизька, 1а. Згідно Правил прийому Умов на скид документи будуть готові протягом 30 діб», - повідомив перший заступник директора Департаменту екологічного нагляду ПрАТ «АК «Київводоканал» Євген Горбенко.

Перелік документів, необхідних споживачам для оформлення та подовження дії Умов на скид стічних вод є на офіційному сайті Київводоканалу.

З метою контролю складу і властивостей стічних вод підприємств, Київводоканал здійснює раз на два-три місяці плановий відбір контрольних проб. Якщо за результатами хімічного аналізу в пробах перевищено вміст забруднюючих речовин понад допустимі, то це є підставою для нарахування плати підприємствам за скид понаднормативних забруднень.