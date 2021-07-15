Ексдиректор VIP-зали в «Борисполі» підозрюється у заподіянні збитків на 1,6 млн грн

Колишньому директору ДП «Зал офіційних делегацій» оголошено підозру

Повідомлено про підозру у службовій недбалості колишньому директору державного підприємства «Зал офіційних делегацій», здійснює діяльність, пов’язану із обслуговуванням вищих посадових осіб, офіційних делегацій України, іноземних держав та інших осіб, що прямують через міжнародний аеропорт «Бориспіль». Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, посадовець уклав договір із приватним підприємством щодо надання послуг з обслуговування пасажирів держпідприємством, безпідставно надавши знижку вартості послуг, які надавались. Використовуючи цю знижку, приватне підприємство здійснювало продаж послуг пасажирам за загальними тарифами, збагачуючись за рахунок потужностей держпідприємства.

В результаті цих дій протягом грудня 2018 – жовтня 2019 року державному підприємству завдано збитки понад 1,6 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Заходи із викриття кримінального правопорушення проведені спільно зі слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області та за оперативного супроводу співробітників Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері економічної безпеки СБУ.

Нагадаємо, Наглядова рада держпідприємства Міжнародний аеропорт «Бориспіль» визначила Олексія Дубревського переможцем конкурсу на посаду генерального директора.