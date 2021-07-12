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    ТОП-держкомпанії отримали 25 мільярдів прибутків за перший квартал

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    Як йдеться у звіті, найбільші прибутки отримав «Нафтогаз»
    Фото з відкритих джерел

    Натомість найбільші збитки отримали залізничники та авіагалузь, які пояснюють негативні фінрезультати наслідками пандемії

    Вісім із ТОП-15 державних підприємств України отримали сукупні прибутки близько 25 млрд грн за перші три місяці 2021 року.
    Про це свідчать звіти про виконання показників фінансових планів цих підприємств, повідомляє «Марлін».
    Найбільші прибутки отримали:
    • «Нафтогаз» на суму 12,6 млрд грн;
    • «Оператор газотранспортної системи України» – 4,7 млрд грн;
    • «Укренерго» – 3,7 млрд грн
    • «Укргідроенерго» також отримав прибуток в 2,2 мільярди гривень.

    Натомість найбільші збитки отримали залізничники та авіагалузь, які пояснюють негативні фінрезультати наслідками пандемії.
    Зокрема у першому кварталі «Укрзалізниця» отримала 1,7 млрд грн чистих збитків, «Украерорух» – 205,8 млн грн збитків та аеропорт «Бориспіль» – 196,7 млн грн збитків.

    Сумарний збиток семи підприємств з ТОП-15 держпідприємств за перший квартал становить близько 2,4 млрд грн.

    Детальні показники по всім держпідприємствам
    Детальні показники по всім держпідприємствам

    Наведені фінансові показники є проміжними. Остаточні висновки про фінансовий стан ТОП-15 держпідприємств можна буде зробити за результатами всього 2021 року.

    Нагадаємо, минулого року уряд визначив ТОП-15 держпідприємств для реалізації реформи корпоративного управління відповідно до керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку – ОЕСР.

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    Теги: економіка Аеропорт Бориспіль Укрзалізниця фінанси Укренерго Укргідроенерго
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    ТОП-держкомпанії отримали 25 мільярдів прибутків за перший квартал