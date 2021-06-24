«Бориспіль» вперше в історії увійшов до ТОП-15 аеропортів Європи

Станом на травень 2021 року аеропорт «Бориспіль» вже відновив 60% рейсів відносно показників 2019 року

«Бориспіль» посів 14 місце в рейтингу аеропортів Європи за кількістю пасажирів

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» випередив аеропорти Відня, Риму, Лісабона, Афін, Мюнхена, Женеви, Цюриха, Мілана, Барселони, Брюсселя, Стокгольма, Варшави та ще понад 300 найбільших аеропортів Європи, посівши 14 місце в рейтингу аеропортів Європи за кількістю пасажирів. Про це розповів голова Наглядової ради державного підприємства Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Володимир Жмак, посилаючись на звіт ACI Europe (Міжнародної рада аеропортів Європи), повідомляє прес-служба летовища.

«Реагуючи на виклики пандемії, у 2020 році ми розробили «Антикризову програму» відновлення роботи аеропорту «Бориспіль». І останні результати підтверджують, що обраний нами шлях – правильний», – зазначив Жмак.

У звіті АСІ Europe, оприлюдненому в червні, представлені дані щодо пасажиропотоку. «За 4 місяці 2021 року аеропорт «Бориспіль» піднявся на 14 місце в Європі та вперше в історії увійшов до ТОП-15. Такий результат став можливим завдяки злагодженій роботі всіх підрозділів аеропорту задля розвитку авіаційної мережі та відновлення пасажиропотоку», – пояснив Жмак.

Він додав, що станом на травень 2021 року аеропорт «Бориспіль» вже відновив 60% рейсів відносно показників 2019 року.

«При цьому, станом на травень цього року країни-учасниці «Євроконтролю» відновилися лише на 39% відносно 2019 року. Відтак аеропорт «Бориспіль» відновлюється у півтора раза швидше. Наразі ми очікуємо повноцінного відновлення авіасполучення з країнами ЄС для активнішого зростання пасажиропотоку», – сказав Жмак.

Євроконтроль – (Європейська організація з безпеки аеронавігації) — заснована в 1960 році міжнародна організація, що працює у сфері організації повітряного руху у європейському регіоні. Євроконтроль є цивільною організацією, і в даний час налічує 41 країну-учасницю.

Раніше аеропорт «Бориспіль» підбив підсумки роботи летовища у травні і назвав найбільш популярні міжнародні напрямки.

Пасажиропотік аеропорту «Борисполі» поступово відновлюється. За чотири місяці 2021 року аеропорт обслужив 1751277 пасажирів.