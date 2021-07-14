У «Борисполі» виявлено елітну контрабанду на $1 млн (фото)

Серед незадекларованих товарів були запчастини до Tesla, ювелірні вироби, гаджети та інші дорогі речі

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» правоохоронці виявили незадекларовані товари орієнтовною вартістю близько $1 млн. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Нещодавно до аеропорту «Бориспіль» з Лейпцига та Баку прибув вантаж з різними вартісними товарами. Для ухилення від сплати обов’язкових митних платежів контрабандисти переправляли вантаж від виглядом відправлень з особистими речами.

Днями правоохоронці провели обшуки в приміщеннях одного з терміналів митного посту «Бориспіль». В ході проведення обшуків правоохоронці виявили запчастини до автомобілів Tesla, ювелірні вироби Tifani, різні товари Apple (мобільні телефони, комп’ютери, пристрої TV-12, смарт-годинники, бездротові зарядні пристрої, бездротові навушники), смарт-годинники та мобільні телефони Xiami, бездротові навушники Redmi, окуляри віртуальної реальності, інструменти та фарби для татуювання, 700 кг тютюну до кальяну без акцизних марок.

За оперативними даними, контрабандну продукцію ділки планували реалізувати через афілійовані точки оптової та роздрібної торгівлі.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно із слідчими Головного управління СБУ у Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури та у взаємодії з оперативними співробітниками ОКПП «Київ» Держприкордонслужби.

Виявлений незадекларований товар вилучено до рішення суду. Орієнтовна вартість вилученого товару складає близько 30 млн грн.

Слідчі дії тривають.

Раніше Київська міська прокуратура повідомила, що 12 липня в межах кримінального провадження правоохоронцями проведено обшуки на митному пості «Бориспіль» Київської митниці, у ході яких вилучено близько 3 тонн елітних товарів, які планувалось завезти на територію України без сплати митних платежів та зборів.