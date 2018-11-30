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    Експрес до «Борисполя»: сьогодні буде відправлено перший рейс

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    На маршруті працюватиме 4 рейкові автобуси виробництва Pesa Bydgoszcz SA - Експрес до «Борисполя»: сьогодні буде відправлено перший рейс
    На маршруті працюватиме 4 рейкові автобуси виробництва Pesa Bydgoszcz SA

    Потяги від Києва до аеропорту курсуватимуть цілодобово

    Сьогодні, 30 листопада, відправляється в перший рейс швидкісний експрес Київ – Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

    Залізничне сполучення між столицею та головними повітряними воротами України функціонуватиме в режимі 24/7.

    На маршруті між Центральним залізничним вокзалом та аеропортом експрес робитиме зупинку на станції «Дарниця».

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    Загальна вартість реалізованого проекту 480 млн грн.

    У ході реалізації проекту добудовано до існуючої залізничної інфраструктури близько 4 км колії, зведено залізничну естакаду довжиною 272 м над трасою M03 Київ – Харків. Побудовано дві пасажирські платформи з павільйонами поблизу аеропорту та критий пішохідний перехід від платформ до терміналу D «Борисполя». Залізнична станція поблизу аеропорту отримала назву «Бориспіль-аеропорт».

    Окрім цього, на станції «Київ-Пасажирський» реконструйовано платформу біля 14-ї колії, з якої буде здійснюватися посадка та висадка пасажирів. Платформа модернізована: оновлено освітлення та оздоблення, враховано потреби людей з інвалідністю (тактильні показники, ліфт та інше).

    Квитки на цей поїзд можна буде придбати в чотирьох кіосках самообслуговування, які будуть розмішені на конкорсі над 14-ю колією. Також поруч збудовані дві зали очікування для пасажирів цього експресу. Зала підвищеного комфорту облаштована кондиціонерами, тут встановлені сучасні телевізори, LED-освітлення, Wi-Fi. Зал очікування облаштований комфортними сидіннями, розетками для підзарядки мобільних пристроїв, також організована спеціальна зона для дітей. Вхід до зали буде здійснюватися за наявності квитків на поїзд.

    Для придбання квитка за готівковий розрахунок будуть організовані дві спеціальні каси на Центральному та Південному вокзалах.

    Назву для швидкісного експресу було обрано шляхом відкритого голосування. Найбільше голосів отримала назва Kyiv Boryspil Express.

    На маршруті працюватиме 4 рейкові автобуси виробництва Pesa Bydgoszcz SA. Вони були модернізовані власними силами Укрзалізниці в локомотивному депо «Гречани». Зокрема, проведено ремонт основних вузлів рейкових автобусів, дизельних двигунів, систем опалення, вакуумних туалетів, модернізовано системи радіозв’язку та системи сповіщення пасажирів, оновлено інтер’єр кабіни машиніста, інформаційні табло, а також оновлено в корпоративному стилі інтер’єр та екстер’єр цього рухомого складу. Поїзди вміщають по 120 пасажирів, також облаштовано зони для перевезення багажу – для цього встановлені спеціальні стійкі.

    Важливо, що платформи та рухомий склад на цій швидкісній лінії експлуатуватимуться з урахуванням усіх вимог безбар’єрного простору.

    Також на цьому маршруті вперше на залізниці буде реалізована нова технологія оплати проїзду. Зокрема, на Центральному вокзалі в Києві та в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» буде встановлено спеціальні термінали для продажу квитків за безготівкові кошти. Також пасажири можуть розрахуватися за проїзд безпосередньо в поїздах за технологією, що вже вдало опрацьована в Київському метрополітені спільно з Ощадним банком України. Після тестування безконтактних систем оплати на поїздах до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» ця технологія буде розширена на інші поїзди – приміські та далекого сполучення.

    Вартість проїзду становитиме 80 грн.

    Також на базі залізничного експресу до аеропорту «Бориспіль» планується вперше впровадити єдиний квиток на різні види транспорту. Наприклад, клієнт зможе купити один квиток, що діятиме в поїзді, експресі та літаку.

    Графік курсування поїзда складався таким чином, щоб поїзд міг конкурувати з іншими видами транспорту та враховував пікові навантаження МА «Бориспіль».

    Розклад руху прискорених поїздів Київ-Пасажирський – Бориспіль-аеропорт

    Номер

    Київ-Пасажирський

    Дарниця

    Бориспіль-аеропорт

    поїзда

    відпр.

    приб./відпр.

    приб.

    802

    00.08

    00.25-00.27

    00.46

    804

    01.00

    01.17-01.19

    01.38

    806

    02.00

    02.17-02.19

    02.38

    808

    03.00

    03.17-03.19

    03.38

    810

    04.00

    04.17-04.19

    04.37

    812

    05.00

    05.17-05.19

    05.38

    814

    06.00

    06.16-06.18

    06.37

    816

    06.36

    06.51-06.53

    07.10

    818

    07.04

    07.21-07.23

    07.41

    820

    07.44

    08.01-08.03

    08.22

    822

    08.19

    08.36-08.38

    08.57

    824

    08.46

    09.03-09.05

    09.23

    826

    09.23

    09.40-09.42

    10.01

    828

    09.58

    10.15-10.17

    10.35

    830

    11.01

    11.18-11.20

    11.39

    832

    12.00

    12.17-12.19

    12.38

    834

    13.00

    13.17-13.19

    13.38

    836

    14.00

    14.17-14.19

    14.38

    838

    15.00

    15.17-15.19

    15.38

    840

    16.00

    16.17-16.19

    16.38

    842

    17.00

    17.17-17.19

    17.38

    844

    17.54

    18.11-18.13

    18.31

    846

    18.38

    18.55-18.57

    19.16

    848

    19.00

    19.18-19.20

    19.39

    850

    19.30

    19.47-19.49

    20.09

    852

    20.15

    20.32-20.34

    20.53

    854

    20.49

    21.05-21.07

    21.26

    856

    21.14

    21.31-21.33

    21.53

    858

    21.59

    22.15-22.17

    22.36

    860

    22.52

    23.09-23.11

    23.29

     

    Розклад руху прискорених поїздів Бориспіль-аеропорт – Київ-Пасажирський

    Номер

    Бориспіль-аеропорт

    Дарниця

    Київ-Пасажирський

    поїзда

    відпр.

    приб./відпр.

    приб.

    801

    00.48

    00.25-00.27

    01.28

    803

    01.43

    02.05-02.07

    02.25

    805

    02.43

    03.03-03.05

    03.23

    807

    03.43

    04.03-04.05

    04.23

    809

    04.44

    05.05-05.07

    05.26

    811

    05.39

    05.58-06.00

    06.18

    813

    06.43

    07.04-07.06

    07.26

    815

    07.18

    07.40-07.42

    08.01

    817

    07.45

    08.06-08.08

    08.28

    819

    08.25

    08.45-08.47

    09.05

    821

    09.00

    09.20-09.22

    09.40

    823

    09.26

    09.49-09.51

    10.08

    825

    10.04

    10.24-10.26

    10.43

    827

    10.50

    11.10-11.12

    11.30

    829

    11.42

    12.02-12.04

    12.22

    831

    12.42

    13.02-13.04

    13.22

    833

    13.41

    14.01-14.03

    14.20

    835

    14.41

    15.01-15.03

    15.21

    837

    15.41

    16.01-16.03

    16.21

    839

    16.41

    17.00-17.02

    17.19

    841

    17.41

    18.01-18.03

    18.20

    843

    18.34

    18.54-18.56

    19.12

    845

    19.18

    19.38-19.40

    19.57

    847

    19.48

    20.10-20.12

    20.31

    849

    20.15

    20.35-20.37

    20.56

    851

    20.57

    21.21-21.23

    21.41

    853

    21.28

    21.48-21.50

    22.09

    855

    21.55

    22.15-22.17

    22.34

    857

    23.07

    23.27-23.29

    23.47

    859

    23.47

    00.11-00.13

    00.31
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    Київ Аеропорт Бориспіль Укрзалізниця потяг аеропорт
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