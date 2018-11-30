Експрес до «Борисполя»: сьогодні буде відправлено перший рейс



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На маршруті працюватиме 4 рейкові автобуси виробництва Pesa Bydgoszcz SA

Потяги від Києва до аеропорту курсуватимуть цілодобово

Сьогодні, 30 листопада, відправляється в перший рейс швидкісний експрес Київ – Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Залізничне сполучення між столицею та головними повітряними воротами України функціонуватиме в режимі 24/7.

На маршруті між Центральним залізничним вокзалом та аеропортом експрес робитиме зупинку на станції «Дарниця».

Загальна вартість реалізованого проекту 480 млн грн.

У ході реалізації проекту добудовано до існуючої залізничної інфраструктури близько 4 км колії, зведено залізничну естакаду довжиною 272 м над трасою M03 Київ – Харків. Побудовано дві пасажирські платформи з павільйонами поблизу аеропорту та критий пішохідний перехід від платформ до терміналу D «Борисполя». Залізнична станція поблизу аеропорту отримала назву «Бориспіль-аеропорт».

Окрім цього, на станції «Київ-Пасажирський» реконструйовано платформу біля 14-ї колії, з якої буде здійснюватися посадка та висадка пасажирів. Платформа модернізована: оновлено освітлення та оздоблення, враховано потреби людей з інвалідністю (тактильні показники, ліфт та інше).

Квитки на цей поїзд можна буде придбати в чотирьох кіосках самообслуговування, які будуть розмішені на конкорсі над 14-ю колією. Також поруч збудовані дві зали очікування для пасажирів цього експресу. Зала підвищеного комфорту облаштована кондиціонерами, тут встановлені сучасні телевізори, LED-освітлення, Wi-Fi. Зал очікування облаштований комфортними сидіннями, розетками для підзарядки мобільних пристроїв, також організована спеціальна зона для дітей. Вхід до зали буде здійснюватися за наявності квитків на поїзд.

Для придбання квитка за готівковий розрахунок будуть організовані дві спеціальні каси на Центральному та Південному вокзалах.

Назву для швидкісного експресу було обрано шляхом відкритого голосування. Найбільше голосів отримала назва Kyiv Boryspil Express.

На маршруті працюватиме 4 рейкові автобуси виробництва Pesa Bydgoszcz SA. Вони були модернізовані власними силами Укрзалізниці в локомотивному депо «Гречани». Зокрема, проведено ремонт основних вузлів рейкових автобусів, дизельних двигунів, систем опалення, вакуумних туалетів, модернізовано системи радіозв’язку та системи сповіщення пасажирів, оновлено інтер’єр кабіни машиніста, інформаційні табло, а також оновлено в корпоративному стилі інтер’єр та екстер’єр цього рухомого складу. Поїзди вміщають по 120 пасажирів, також облаштовано зони для перевезення багажу – для цього встановлені спеціальні стійкі.

Важливо, що платформи та рухомий склад на цій швидкісній лінії експлуатуватимуться з урахуванням усіх вимог безбар’єрного простору.

Також на цьому маршруті вперше на залізниці буде реалізована нова технологія оплати проїзду. Зокрема, на Центральному вокзалі в Києві та в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» буде встановлено спеціальні термінали для продажу квитків за безготівкові кошти. Також пасажири можуть розрахуватися за проїзд безпосередньо в поїздах за технологією, що вже вдало опрацьована в Київському метрополітені спільно з Ощадним банком України. Після тестування безконтактних систем оплати на поїздах до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» ця технологія буде розширена на інші поїзди – приміські та далекого сполучення.

Вартість проїзду становитиме 80 грн.

Також на базі залізничного експресу до аеропорту «Бориспіль» планується вперше впровадити єдиний квиток на різні види транспорту. Наприклад, клієнт зможе купити один квиток, що діятиме в поїзді, експресі та літаку.

Графік курсування поїзда складався таким чином, щоб поїзд міг конкурувати з іншими видами транспорту та враховував пікові навантаження МА «Бориспіль».

Розклад руху прискорених поїздів Київ-Пасажирський – Бориспіль-аеропорт

Номер Київ-Пасажирський Дарниця Бориспіль-аеропорт поїзда відпр. приб./відпр. приб. 802 00.08 00.25-00.27 00.46 804 01.00 01.17-01.19 01.38 806 02.00 02.17-02.19 02.38 808 03.00 03.17-03.19 03.38 810 04.00 04.17-04.19 04.37 812 05.00 05.17-05.19 05.38 814 06.00 06.16-06.18 06.37 816 06.36 06.51-06.53 07.10 818 07.04 07.21-07.23 07.41 820 07.44 08.01-08.03 08.22 822 08.19 08.36-08.38 08.57 824 08.46 09.03-09.05 09.23 826 09.23 09.40-09.42 10.01 828 09.58 10.15-10.17 10.35 830 11.01 11.18-11.20 11.39 832 12.00 12.17-12.19 12.38 834 13.00 13.17-13.19 13.38 836 14.00 14.17-14.19 14.38 838 15.00 15.17-15.19 15.38 840 16.00 16.17-16.19 16.38 842 17.00 17.17-17.19 17.38 844 17.54 18.11-18.13 18.31 846 18.38 18.55-18.57 19.16 848 19.00 19.18-19.20 19.39 850 19.30 19.47-19.49 20.09 852 20.15 20.32-20.34 20.53 854 20.49 21.05-21.07 21.26 856 21.14 21.31-21.33 21.53 858 21.59 22.15-22.17 22.36 860 22.52 23.09-23.11 23.29

Розклад руху прискорених поїздів Бориспіль-аеропорт – Київ-Пасажирський